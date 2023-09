Xiaomi 13T Pro : Le sommet de l’innovation avec trois caméras Leica et un écran 144Hz

Les fabricants de téléphones mobiles sont des animaux de routine, il était donc prévisible qu’il y ait une présentation de Xiaomi à ce stade de la saison. Comme chaque année, nous accueillons la nouvelle génération intermédiaire de modèles de la marque avec ses nouveaux appareils T. Les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro font leur apparition officielle et se dirigent vers les marchés habituels pour compléter les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro que nous connaissons déjà.

Pour cette génération, les nouveaux Xiaomi 13T intègrent quelque chose qu’ils n’avaient pas jusqu’à présent. Enfin, la marque place les téléphones parmi les leaders de son catalogue en matière de photographie, grâce à la collaboration de Leica. Cette entreprise allemande, une référence mondiale en matière de photographie, signe les objectifs et le logiciel de la paire de téléphones qui est à la tête du Xiaomi 13T Pro que nous décrivons ici en détail. Une amélioration de la qualité photographique qui rendra ce modèle plus attractif et désirable que jamais.

Fiche technique du Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro Dimensions et poids 162,2 x 75,7 x 8,49 millimètres 206 grammes Écran AMOLED de 6,67 pouces Résolution FullHD+ de 2 712 x 1 220 Ratio 20:9 Taux de rafraîchissement de 144 Hz Taux de réponse tactile de 480 Hz Luminosité de 1 200 nits (pic de 2 600 nits) DCI-P3 Affichage PRO HDR Dolby Vision, HDR10+ Gorilla Glass 5 Processeur MediaTek Dimensity 9200+ de 4 nanomètres et 3,35 GHz GPU ARM Immortalis G715 Version 12 Go/256 Go 12 Go/512 Go 16 Go/1 To LPDDR5X / UFS 4.0 Système Android 13 MIUI 14 Batterie 5 000 mAh Charge rapide de 120W Caméra arrière Principale : 50 mégapixels f/1.9 LEICA VARIO SUMMICRON, 24mm, stabilisation optique de l’image, objectif asphérique 7P Téléobjectif : 50 mégapixels f/19 LEICA asphérique, 15mm, f/2.2 Ultra grand-angle : 12 mégapixels f/2.2 Leica, asphérique Vidéo 8K à 24 ips, 4K à 30 ips Caméra frontale 20 mégapixels f/2.2 asphérique Logiciel de photographie Filtres Leica Authentic Look et Leica Vibrant Look Filtres documentaires 35 mm, spirale 50 mm, mise au point douce 90 mm Xiaomi ProFocus Mode nuit Mode portrait HDR Connectivité Double 5G WiFi 7 Bluetooth 5.4 Double GPS NFC Autres Double haut-parleur avec Dolby Atmos Lecteur d’empreintes sous l’écran IP68 résistant à la poussière et à l’eau Dos en cuir vegan ou en verre Prix À partir de 799 euros

Une puissance déchaînée avec le meilleur de MediaTek et ARM

La deuxième génération de smartphones haut de gamme de cette année 2023 a été confiée à MediaTek, et Xiaomi choisit d’intégrer un Dimensity 9200+ fabriqué avec une technologie de 4 nanomètres, offrant de nombreux avantages au dispositif, notamment une connectivité de pointe et une consommation vraiment réduite. En prime, il est accompagné d’un processeur graphique ARM Immortalis G715 qui fait de ce Xiaomi 13T Pro une véritable puissance brute. Et pour les mémoires, tous avec LPDDR5X et UFS 4.0, nous avons le choix entre trois options : 12 Go/256 Go pour le modèle de base, 12 Go/512 Go pour le modèle intermédiaire et 16 Go/1 To pour le modèle supérieur.

En ce qui concerne l’écran, la qualité générale du dispositif ne diminue en rien, car nous avons ici un écran AMOLED FullHD+ avec un ratio de 20:9 qui offre une résolution de 2 712 x 1 220 pixels et une densité de 446 pixels. Attention, tous ces pixels fonctionnent jusqu’à 144 Hz et le taux de réponse tactile atteint 480 Hz. Ainsi, si vous voulez exploiter pleinement le téléphone avec des jeux, vous pouvez le faire avec les plus puissants sans craindre de clignement des yeux. La luminosité standard est de 1 200 nits, mais peut atteindre 2 600 nits dans des cas spéciaux. Et oui, il s’agit d’un écran Pro HDR qui prend en charge le HDR10+ et le Dolby Vision. Il est protégé par du Gorilla Glass 5 et abrite le capteur d’empreintes sous l’écran.

Lorsque nous parlons du fait que le processeur offre une connectivité de pointe, cela signifie que nous pouvons utiliser jusqu’à 2 cartes SIM 5G, nous connecter à des réseaux Wi-Fi 7 et utiliser des appareils Bluetooth 5.4. Mais cela signifie également la présence de la puce NFC pour les paiements mobiles et l’appairage des appareils Bluetooth, bien sûr. Le GPS est double et l’appareil nous offre également une double enceinte pour profiter du son Dolby Atmos. On ne peut pas demander grand-chose de plus.

La puce Surge G1 est chargée de gérer tout ce qui concerne la charge du téléphone.

Nous ne voulons pas oublier de mentionner que le nouveau Xiaomi 13T Pro arrive sur le marché avec une batterie interne de 5 000 mAh, avec une charge rapide de 120W. Pas de charge sans fil ici, cette fonctionnalité est réservée aux premiers smartphones haut de gamme qui ont inauguré cette génération, les Xiaomi 13 sans ajout de numéro. Xiaomi affirme que son Xiaomi 13T Pro peut se recharger à 36% en seulement 5 minutes grâce à la collaboration du processeur Xiaomi Surge G1 chargé de gérer tout le processus énergétique.

Un duo de 50 mégapixels et plus

Nous arrivons à l’équipement photographique, qui connaît le plus grand changement de ce Xiaomi 13T Pro par rapport à la génération précédente. Leica entre dans la danse en jouant à presque tous les postes. Dans le domaine des objectifs, en fabriquant chacun d’entre eux et même en intégrant un objectif Vario-Summicron à l’intérieur de l’appareil photo principal. Dans le domaine du logiciel, en traitant à la fois le traitement général des photographies et les filtres de l’appareil photo. Un équipement photographique de haut niveau au service du Xiaomi T le plus puissant à ce jour. Commençons.

Nous commençons avec l’appareil photo principal, celui qui porte l’objectif Vario-Summicron mentionné précédemment. Ici, il s’agit d’un objectif avec une ouverture f/1.7, construit en sept parties, une lentille asphérique qui intègre également une stabilisation optique de l’image. Cette lentille est associée à un capteur de 50 mégapixels qui enregistre en 8K à 24 ips et en 4K à 30 ips, avec une distance focale de 24 millimètres et bénéficiant de la grande connaissance de Leica en matière de logiciel photographique.

En tant qu’appareil photo secondaire, nous trouvons un autre de 50 mégapixels avec un objectif de 50 millimètres, comprenant une lentille 5P asphérique avec une ouverture f/2.2 et un zoom optique double. Et enfin, nous avons un super grand-angle de 15 millimètres de distance focale et 12 mégapixels, comprenant une lentille asphérique avec une ouverture f/2.2 et construite en cinq parties. Comme nous le voyons, un équipement photographique assez puissant qui bénéficie également du logiciel, comme nous allons maintenant le voir.

Xiaomi ProFocus est bien sûr présent ici, ainsi que plusieurs filtres spécifiques conçus par Leica, tels que le filtre documentaire de 35 millimètres, le flou en spirale de 50 millimètres ou la mise au point douce de 90 millimètres. Des filtres que nous avons déjà vus dans l’écosystème Xiaomi à bord des Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Ultra, par exemple. Il y a aussi un mode nuit et un mode portrait. Et n’oublions pas l’appareil photo frontal de 20 mégapixels avec un objectif f/2.2 et une lentille 5P, qui dispose également de son propre mode nuit et de son mode portrait.

Versions et prix du Xiaomi 13T Pro

Le nouveau Xiaomi 13T Pro arrive sur le marché français dans ses trois versions de mémoire et de RAM (12/256, 12/512 et 16/1 To) ainsi que dans ses deux options de construction. La version Meadow Green avec un dos en verre. La version Alpine Blue avec un dos en cuir végétalien BioComfort. Et les prix fixés par Xiaomi sont les suivants :

Xiaomi 13T Pro avec 12 Go/256 Go : 799 euros

: 799 euros Xiaomi 13T Pro avec 12 Go/512 Go : 909 euros

: 909 euros Xiaomi 13T Pro avec 16 Go/256 Go : 1 009,99 euros

Avec l’achat, Xiaomi offre une Xiaomi TV A2 de 43 pouces d’une valeur de 449 euros dans le cadre de sa promotion Early Bird, qui est valable dès aujourd’hui, le 26 septembre, jusqu’au 3 octobre prochain.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :