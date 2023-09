Xiaomi écrase le prix d’un tueur de géants, mais seulement pour une durée limitée

Ce Xiaomi a tout ce dont vous pourriez avoir besoin et son prix ne cesse de baisser. C’est l’un des meilleurs achats.

Les caméras du POCO F5.

Grâce à l’une des offres d’AliExpress, vous pouvez économiser de l’argent et obtenir un smartphone beau, complet et puissant. Je parle du POCO F5, une véritable bête qui est à votre portée avec une réduction de 105 euros. Et attention, nous parlons de la version la plus spectaculaire de toutes, ses 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ne laissent personne indifférent.

Nous avons ici un appareil qui est arrivé sur le marché pour presque 480 euros, un véritable flagship killer digne de son prédécesseur, l’un des smartphones les plus mémorables des derniers temps. Le POCO F1 reste dans nos cœurs et vous pouvez certainement continuer à en profiter avec cette cinquième édition.

POCO F5 (256 GB)

Achetez le téléphone Xiaomi au meilleur prix

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2

12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 67W

NFC, prise jack pour casque et 5G

La première chose qui attirera votre attention est son écran, qui occupe presque tout l’avant et qui déborde de couleurs. Il atteint 6,67 pouces, avec une technologie AMOLED, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un écran exceptionnel, l’un des meilleurs dans sa gamme de prix.

Le cerveau de ce POCO est l’une des créations de Qualcomm, le puissant Snapdragon 7+ Gen2. C’est une puce qui vous permettra de vous détendre complètement, elle vous donnera toute l’énergie dont vous avez besoin et plus encore. Vous aurez également amplement avec ses 12 Go de RAM, ce qui vous permettra de travailler simultanément avec toutes sortes d’applications.

Le magnifique dos de ce Xiaomi abrite 3 bons capteurs. Nous avons un capteur principal de 64 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et une caméra pour le mode portrait. Ils feront du bon travail dans presque toutes les situations.

POCO F5 (256 GB)

De nos jours, il n’est pas nécessaire de dépenser 800 ou 900 euros pour avoir un smartphone bien conçu et puissant. Xiaomi est capable de tout offrir à un prix très attrayant, ce POCO F5 est tout simplement génial. Comme nous le disons souvent, ne réfléchissez pas trop longtemps, ces offres ne sont disponibles que pour une durée limitée.

