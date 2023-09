La photographie Leica est la preuve que Xiaomi met enfin ses T à la hauteur de ses meilleurs téléphones.

De nombreux années se sont écoulées depuis que Xiaomi a décidé d’introduire une nouvelle génération de haut de gamme avant même que l’actuelle ne se termine. Ce n’est pas étrange, c’est une procédure naturelle chez pratiquement toutes les marques du marché Android. Bien que la philosophie de Xiaomi ait toujours été différente pour ses modèles T, lesquels accueillent maintenant les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro.

Alors que d’autres marques ont choisi d’inclure la génération intermédiaire de processeurs Qualcomm dans leurs modèles intermédiaires, Xiaomi s’est tourné vers MediaTek, laissant de la place aux deux plus grands fabricants. Mais les modèles T étaient également placés sous les modèles principaux, en particulier en ce qui concerne la photographie. Cela a commencé à changer aujourd’hui car les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro incluent enfin des appareils photo conçus et entretenus par Leica. Un changement substantiel qui devrait leur permettre de gagner de nombreux clients.

Leica fait une différence à plusieurs niveaux

Xiaomi expliquait lors de la présentation des Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro que le choix de Leica en tant que partenaire photographique sur mobile n’était pas un hasard. Ils avaient choisi la marque allemande pour sa personnalité et son style propres, un style qui arrive maintenant sur la série T de la marque après avoir été présent sur la série « principale », celle sans surnoms ni ajouts dans la numérotation.

Les nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro font non seulement un grand bond en puissance avec l’incorporation de deux puissants processeurs de MediaTek, dont le Dimensity 9200+ sur le modèle supérieur, mais également en termes de design. Et le cuir vegan à l’arrière en témoigne, ainsi qu’un style beaucoup plus raffiné qui leur confère un aspect assez élégant. Bien que nous ruinions ensuite cela en utilisant des étuis provenant de différentes sources.

Leica va encore plus loin et s’implique également dans le logiciel avec un traitement général de l’image, qui n’est plus uniquement la responsabilité de Xiaomi. Maintenant, Leica intervient dans la façon dont ce que vous photographiez sera affiché, en changeant l’interface de la caméra et en la rendant plus similaire à l’interface de Leica, ainsi qu’avec des filtres qui simulent les effets des célèbres appareils photo de la marque allemande.

Les Xiaomi 13T sont très bons à bien des égards, bien sûr, mais ils resteront toujours dans les mémoires pour être les premiers de leur famille à avoir Leica comme partenaire photographique. Cela en soi est déjà beaucoup, et nous sommes impatients de les tester et de voir jusqu’où ils ont poussé cette qualité dont ils ont fait la promotion lors de la présentation. Si les Xiaomi T se vendaient déjà beaucoup avant, nous serons attentifs pour voir ce qui se passera avec cette génération. Surtout parce que le modèle le moins cher commencera à partir de 649 euros. Attention à cela. Attention aux autres.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :