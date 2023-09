macOS Sonoma déjà disponible : découvrez toutes ses nouveautés

Il est temps de mettre à jour : Apple lance la version finale de macOS Sonoma.

macOS Sonoma est déjà là avec des nouveautés intéressantes

Après plus de trois mois en version bêta, Apple vient de lancer la version officielle de macOS Sonoma pour tous. Une version avec peu de nouveautés, mais qui améliorent considérablement l’expérience, tout comme avec iOS 17. Il partage d’ailleurs quelques nouveautés telles que les widgets interactifs.

Les 5 grandes nouveautés de macOS Sonoma

Parmi les changements, nous trouvons les widgets interactifs n’importe où sur l’écran d’accueil du Mac, un écran de verrouillage rénové, ou la possibilité de transformer n’importe quelle page Web en une application pouvant être placée dans le Dock ou recevoir des notifications. Nous les présentons toutes ci-dessous.

Les widgets interactifs arrivent également sur le bureau de notre Mac

Les widgets ont envahi l’écosystème Apple. Ils sont sur l’iPhone. Ils sont sur l’iPad. Et ils sont sur l’Apple Watch. Maintenant, ils arrivent également sur le bureau des Mac avec macOS Sonoma. Bien sûr, sur Mac, il y a une différence très importante : ils peuvent être placés n’importe où sur l’écran et ne sont pas invasifs car ils deviennent transparents comme un caméléon.

Mais ce qui rend ces widgets spéciaux, ce n’est pas qu’ils peuvent être placés n’importe où sur le bureau, mais qu’ils peuvent être les widgets des applications que nous avons sur l’iPhone. Grâce à la continuité offerte par Apple, si notre iPhone et notre Mac sont connectés au même réseau Wi-Fi, les widgets de l’iPhone apparaîtront dans le sélecteur du Mac. Juste en bas pour afficher les informations des applications de l’iPhone.

Pour ajouter un nouveau widget, il suffit de se rendre dans le Centre de notifications et d’appuyer sur le bouton en bas. Tous les widgets que nous pouvons ajouter apparaîtront, ainsi que ceux de l’iPhone en bas. Avec les widgets de l’iPhone, nous pouvons, par exemple, contrôler la musique d’Apple Music qui joue sur notre téléphone.

N’importe quelle page Web peut être une application

Il y a quelques versions d’iOS et d’iPadOS, Apple a ajouté la possibilité de recevoir des notifications des pages Web, comme c’est le cas avec les applications conventionnelles. Ces notifications peuvent être contrôlées depuis les Paramètres à condition d’avoir cette page Web avec une web app sur l’écran d’accueil. Maintenant, nous savons pourquoi cette fonctionnalité a été ajoutée.

Dans macOS Sonoma, n’importe quelle page Web peut être une application. Il suffit de cliquer sur le bouton de partage en haut à droite de Safari et de choisir l’option Ajouter au Dock ; la page Web se transformera en une application et vous pourrez l’avoir aux côtés des autres. Sans aucun doute, celle-ci est l’une des fonctionnalités phares.

Un écran de verrouillage rénové

Dans les dernières versions des systèmes d’exploitation d’Apple, nous constatons qu’il y a des fonctionnalités identiques entre eux. Nous parlons de nouveautés dans l’application Messages, Mail, Rappels, etc. Et le Mac suit cette voie en ajoutant le même écran de verrouillage que les iPad. Maintenant, la photo de profil et le champ pour le mot de passe ne sont plus au centre, ils se trouvent en bas avec l’heure en haut. Il n’est pas possible d’ajouter des widgets, mais ils arriveront sûrement dans une prochaine version.

De plus, macOS Sonoma comprend plus de 100 économiseurs d’écran et nouveaux fonds d’écran classés dans différentes sections et certains sont vraiment impressionnants. Le point fort de ces nouveaux économiseurs d’écran est qu’ils sont dynamiques lorsqu’ils agissent comme des économiseurs d’écran, mais lorsqu’on interagit avec le Mac, ils deviennent statiques avec une animation douce.

Les profils Safari

macOS Sonoma n’a pas seulement introduit la possibilité que n’importe quelle page Web soit une application, les profils arrivent également sur Safari. Cela signifie que, tout comme dans iOS 17 et iPadOS 17, nous pourrons avoir plusieurs utilisateurs sur Safari pour naviguer différemment selon le profil. Nous pouvons en avoir un pour le travail, un autre pour les loisirs, etc. Chacun d’entre eux avec des marque-pages et un historique différents, par exemple.

De plus, il est également possible de bloquer la navigation privée ou de supprimer les traceurs des liens sur les pages Web. Safari continue de s’améliorer à grands pas et macOS Sonoma le prouve avec l’ajout de toutes ces nouveautés.

Autres nouveautés de macOS Sonoma

Nous avons déjà vu les principales nouveautés de macOS Sonoma, mais il est vrai qu’il y en a d’autres qui sont également intéressantes et que nous devons connaître. Les voici :

Les nouveautés de l’application Messages d’iOS 17. Les nouveautés de FaceTime d’iOS 17. Pouvoir lier des notes entre elles. Utiliser le trousseau partagé d’iCloud. Recherches plus rapides dans Safari grâce aux suggestions de Siri.

Les Mac compatibles avec macOS Sonoma

Après avoir vu à la fois les principales nouveautés et d’autres moins connues, mais tout aussi intéressantes, il est temps de savoir quels Mac sont compatibles avec cette nouvelle mise à jour. Il s’agit de :

iMac 2019 et ultérieurs.

Mac Pro 2019 et ultérieurs.

iMac Pro 2017.

Mac Studio 2022 et ultérieurs.

MacBook Air 2018 et ultérieurs.

Mac mini 2018 et ultérieurs.

MacBook Pro 2018 et ultérieurs.

Pour télécharger la mise à jour, vous devrez ouvrir les Préférences Système, vous rendre dans la section Général et Mise à jour logicielle. Une fois disponible, il vous suffit de la télécharger et de l’installer.

