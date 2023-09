Xiaomi confirme l’arrivée en France de la tant attendue Xiaomi Smart Band 8 : voici la date à laquelle nous pourrons l’acheter et son prix.

Pour être précis, c’est le 18 avril 2023 que Xiaomi nous a présenté en Chine la huitième génération d’un des bracelets intelligents les plus vendus de l’histoire. La Xiaomi Smart Band 8 a été très attendue mais enfin, la société asiatique vient de la lancer sur le marché mondial et elle est maintenant disponible à un prix très compétitif.

Et en effet, dans ce cas, la nouvelle Xiaomi Smart Band 8 peut déjà être achetée pour 39,99 euros en France, un prix bien inférieur à celui de sa génération précédente, ce qui est une très bonne nouvelle, car ce nouveau modèle apporte de nombreuses améliorations importantes que nous allons souligner dans cet article.

Fiche technique de la Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi smart band 8 dimensions et poids 48 x 22,5 x 10,99 mm 27 grammes écran AMOLED 1,62 pouces 192 x 490 pixels (326 ppp) 600 nits de luminosité maximale, taux de rafraîchissement jusqu’à 60 Hz Revêtement en verre Corning Gorilla Glass 3 capteurs Fréquence cardiaque

Saturation en oxygène dans le sang (SpO2)

Enregistrement de la respiration pendant le sommeil

Capteur de luminosité automatique Capteur de mouvement à six axes (Accéléromètre et Gyroscope) batterie 190 mAh Jusqu’à 16 jours d’utilisation typique connectivité Bluetooth 5.1 BLE résistance 5 ATM compatibilité iOS 12 et Android 6.0 ou supérieur autres +150 modes sportifs +200 cadrans au choix 10 modes de course professionnels avec le mode Pebble Enregistrement du cycle menstruel prix 39,99 euros

L’essence d’avant, mais avec des améliorations radicales en termes de design et d’écran

Je suis sûr que ceux d’entre vous qui attendaient avec impatience ce bracelet connaissent très bien les nouveautés par rapport à la Xiaomi Smart Band 7, mais il est néanmoins important de mettre en évidence certains aspects très pertinents. En réalité, l’un des éléments qui a le plus changé est son design, car nous avons une structure qui imite le métal et qui donne vraiment une sensation premium.

Cette structure a entraîné un changement complet dans la manière de fixer le bracelet à la capsule centrale, car dans ce cas, nous devrons appuyer sur un petit bouton situé à l’arrière du boîtier pour pouvoir retirer le bracelet et le remplacer par les dizaines de styles proposés par la marque dès son lancement.

En plus de cela, une autre caractéristique qui a beaucoup été améliorée est l’écran, en particulier grâce à cette nouvelle technologie de rafraîchissement jusqu’à 60 Hz qui rend tout le système beaucoup plus fluide. De plus, nous disposons également d’un nouveau capteur de luminosité automatique et d’une luminosité maximale de 600 nits, il ne sera donc pas un problème de visualiser le contenu dans des situations de forte luminosité.

En ce qui concerne le reste, nous disposons toujours d’une batterie qui offre une autonomie allant jusqu’à 16 jours d’utilisation typique, de l’ensemble classique de capteurs que l’on trouve dans pratiquement tous les bracelets de sa concurrence, et même de nouveaux modes d’entraînement qui nous aideront à obtenir des données beaucoup plus détaillées et précises.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Smart Band 8

Comme nous l’avons déjà mentionné au début de cet article, la nouvelle Xiaomi Smart Band 8 est officiellement disponible en France et peut être achetée dès aujourd’hui pour 39,99 euros avec en cadeau le Xiaomi Smart Band 8 Running Clip, un prix très intéressant surtout si l’on considère que sa génération précédente coûtait 59,99 euros.

