« Meilleur qu’une Tesla Model S »: la prochaine voiture développée par Huawei vise haut et sera bientôt présentée

Avec beaucoup de fanfare, les responsables de la division automobile de Huawei présentent leur nouvelle voiture, qui arrivera bientôt sur le marché de leur pays d’origine.

La voiture électrique de Huawei arrivera dans un peu plus d’un mois.

Nous entendons parler de la voiture électrique de Huawei depuis au moins 2021. Cela fait déjà deux ans que l’entreprise elle-même affirmait que sa première incursion sur le marché des véhicules électriques était « presque prête », bien que nous n’ayons plus entendu quelque chose de similaire jusqu’en août de cette année.

Les dernières informations parues sur engadget indiquent que sa mise en production pourrait être non seulement imminente, mais que ses performances surpasseront l’un des modèles les plus populaires du moment selon les responsables de l’entreprise. Ce sont de grandes paroles pour un véhicule qui a encore beaucoup à prouver, mais si les Chinois savent quelque chose, c’est fabriquer des appareils qui fonctionnent bien.

Fin novembre, la date de début

Selon le média, le constructeur asiatique est prêt à faire débuter son Luxeed S7 fin novembre en Chine. Le véhicule, développé en collaboration avec le fabricant Chery, cherche à se démarquer sur le marché très saturé des véhicules électriques.

Ce que l’on ne peut nier, c’est que Huawei place beaucoup d’espoir dans ce modèle et, comme nous l’avons déjà mentionné, depuis le siège de l’entreprise, ils pensent qu’il sera en mesure de surpasser la Tesla Model S en termes de performances. Pour l’instant, les responsables de la division automobile estiment l’avoir surpassée sur plusieurs fronts, bien qu’ils n’aient pas précisé lesquels.

La gamme du véhicule, son prix, ses performances déjà mentionnées et ses spécifications ne sont pas encore officiellement connus, bien qu’il soit actuellement supposé qu’il sera basé sur la plate-forme E0X de Chery. Cette technologie du fabricant automobile chinois implique que le Luxeed S7 aura deux moteurs électriques et une traction intégrale, mais on en sait pas plus.

Huawei travaille depuis deux ans sur cette voiture électrique, mais elle est aussi propriétaire de la société Aito, dont le premier modèle entièrement électrique, le M5, a été lancé en Chine l’année dernière. Le prochain véhicule du fabricant devrait arriver en décembre. En attendant, il est important de souligner que Huawei fournit des pièces à l’industrie automobile, telles qu’un radar 4D et une plate-forme de conduite autonome.

