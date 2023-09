La fonction de YouTube que beaucoup ignorent et qui facilite ta vie

YouTube possède une fonctionnalité que beaucoup de gens méconnaissent et qui permet de connaître le contenu d’une vidéo sans avoir à la regarder en entier.

YouTube a de nombreuses fonctionnalités cachées que les utilisateurs ne connaissent pas : la transcription en est l’une, digne d’être utilisée.

Saviez-vous que YouTube a une fonctionnalité qui vous permet de voir le texte de ce qui est dit dans les vidéos ? Cela s’appelle la transcription et c’est très utile pour gagner du temps et des données, sauter ce qui vous intéresse ou lire ce que vous ne comprenez pas. YouTube est une plateforme de vidéos, mais cela ne signifie pas que les contenus ne peuvent pas être consommés autrement.

Les transcriptions de YouTube sont là pour être utilisées. Cette fonctionnalité permet de convertir une vidéo en texte et donc de savoir en permanence ce qui est dit. Ce n’est pas tout, en réalité, l’utilité principale de cette fonctionnalité est de pouvoir connaître le moment précis d’une vidéo où est dit ce qui vous intéresse.

L’utilisation des transcriptions de YouTube vous fera gagner du temps

Facilité pour trouver ce que vous cherchez dans une vidéo. En transcrivant ce qui est dit dans la vidéo, il est ensuite facile de rechercher dans les paragraphes générés le moment exact de l’information dont vous avez besoin. Cela facilite la recherche de solutions dans les vidéos de Google.

Comment utiliser les transcriptions de YouTube sur mobile. Le processus est très simple, en réalité, il suffit d’aller sur n’importe quelle vidéo dans la plateforme de contenu de Google. Maintenant, il suffit de cliquer sur « et plus » qui apparaîtra juste en dessous du titre de la vidéo. Après avoir cliqué sur cette section, il suffira de descendre jusqu’à ce que l’option « Afficher la transcrtiption » soit visible.

Comment utiliser la transcription de YouTube sur n’importe quel navigateur. Le processus est exactement le même. Dans la section qui se trouve sous le titre, il y aura « plus » et il faudra cliquer sur ce mot. Ensuite, il suffit de descendre suffisamment pour trouver l’option qui dit « Afficher la transcription » et c’est tout.

Les transcriptions sont intégrées dans une ligne de temps. L’interface des transcriptions est assez simple, le temps où la phrase est dite apparaît à gauche et vous pouvez cliquer sur ce temps pour aller directement au moment où cela a été prononcé, ce qui a tant attiré votre attention.

