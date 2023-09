Ces écouteurs Bluetooth de JBL avec réduction de bruit sont proposés à un prix réduit grâce à cette offre

Les écouteurs dont nous parlons dans ce post sont les JBL Tune Buds, qui bénéficient actuellement d’une intéressante réduction dans des stores tels qu’Amazon.

Les écouteurs JBL Tune Buds bénéficient d’une réduction de 10% sur Amazon

Comme d’habitude, parmi toutes les offres que nous pouvons trouver sur Amazon chaque jour, nous pouvons toujours constater qu’il y a plusieurs écouteurs Bluetooth avec des prix assez attractifs lorsqu’ils sont en promotion dans ce store. Dans ce cas, nous avons entre les mains une alternative plus que convenable et avec un prix recommandé qui n’est pas du tout mauvais, compte tenu de ce qu’ils offrent, mais qui maintenant, avec la réduction dont nous vous parlons dans ce post, a encore meilleure allure.

Plus précisément, nous parlons des JBL Tune Buds, des écouteurs sans fil qui offrent des performances plus que satisfaisantes, étant donné qu’ils sont des JBL de qualité, et le tout à un prix habituel qui atteint généralement les 99,99 euros sur Amazon. Cependant, ce coût bénéficie d’une réduction qui, bien qu’elle ne soit pas la plus spectaculaire, vous aidera sûrement à vous décider pour ces écouteurs, si vous recherchez une nouvelle paire à bon prix. La réduction en question est de 10%, et vous pouvez trouver la même offre chez MediaMarkt, vous pouvez donc choisir où les acheter.

Les JBL Tune Buds sont désormais proposés à leur prix habituel avec une réduction de 10%

Ici, il n’y a pas de complication majeure, car si nous appliquons une réduction de 10% à 99,99 euros, nous obtenons une remise de 10 euros, ce qui n’est pas énorme, mais qui nous permet déjà d’économiser quelques euros sur leur achat. Par conséquent, ces JBL Tune Buds peuvent être à vous pour 89,99 euros sur Amazon grâce à leur offre. De plus, n’oubliez pas que si vous décidez de vous procurer ces écouteurs sans fil via Amazon, en tant que client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite et rapide.

Les JBL Tune Buds, comme nous l’avons dit, sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires avec quatre microphones pour les appels vocaux, des haut-parleurs en néodyme de 10 mm et adaptent l’audio selon le profil audio de chaque utilisateur. De plus, ils incluent une technologie de réduction de bruit active, qui vous permet d’éliminer tout bruit et de faire en sorte que les écouteurs s’adaptent à l’environnement. En ce qui concerne leur connectivité, ils se connectent via Bluetooth 5.3.

D’autre part, ces écouteurs disposent également d’une fonction mains libres et sont multipoints, ce qui leur permet de se connecter à plusieurs appareils sans avoir à les dissocier. Ils ont une impédance de 32 ohms, incluent un port USB-C pour la recharge et ont une protection IP54, ce qui les rend résistants à la transpiration et aux éclaboussures d’eau. Un autre aspect important de ces écouteurs Bluetooth JBL est leur autonomie, car ils peuvent nous offrir jusqu’à 48 heures de lecture, 12 heures avec les écouteurs eux-mêmes et 36 heures avec l’étui. Il ne vous faudra que deux heures pour les recharger complètement.

Avant de conclure, rappelez-vous que vous pouvez vous procurer ces écouteurs JBL Tune Buds au prix de 89,99 euros sur Amazon grâce à l’offre dont nous vous avons parlé dans ce post.

