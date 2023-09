J’ai attendu ce moment depuis des années: la première montre Xiaomi avec WearOS

Je suis utilisateur de montres et de bracelets de suivi depuis de nombreuses années. J’ai commencé en réalité avec un Xiaomi Mi Band. La première génération qui a été lancée sur le marché. Depuis lors, j’ai essayé de nombreux modèles, dont beaucoup de la marque Xiaomi. Comme la Xiaomi Mi Watch originale que je porte maintenant au poignet et à laquelle je n’ai que peu de reproches à faire. En réalité, d’avoir essayé autant de modèles rend ce qui s’est passé aujourd’hui très spécial.

Xiaomi arrive dans l’écosystème de Wear OS. La marque asiatique, notre préférée, lance enfin une montre intelligente qui fonctionne avec le système d’exploitation de Google pour les montres connectées. Le deuxième système d’exploitation pour les dispositifs portables le plus répandu au monde. Le premier, si l’on exclut le WatchOS propriétaire utilisé en dehors de l’écosystème Apple. Et c’est une excellente nouvelle car cela ouvre de nombreuses possibilités.

Les grands avantages de rejoindre Wear OS

Jusqu’à présent, Xiaomi se débrouillait plutôt bien avec son propre système d’exploitation. Ses montres et ses bracelets n’étaient pas exactement « intelligents », mais plutôt semi-intelligents. Certaines fonctionnalités étaient perdues car nous parlions d’un système d’exploitation fermé qui privilégiait certaines caractéristiques mais limitait de nombreuses possibilités des véritables systèmes intelligents.

Oui, avec le système d’exploitation de Xiaomi, nous avons eu des applications pour faire pratiquement tout. Des analyses de santé, le suivi du sommeil, la quantification sportive… et même la possibilité de contrôler à distance des appareils tels que des caméras ou des dispositifs audio. Combien de fois ai-je changé de chanson depuis ma montre au lieu de sortir mon téléphone de ma poche. Beaucoup de fois.

Le passage du système d’exploitation propriétaire de Xiaomi à Wear OS ouvre une multitude de possibilités pour les utilisateurs.

Mais avec l’arrivée de Wear OS, les montres Xiaomi ont désormais accès à Google Play. Et cela ne veut pas dire peu de chose. Nous n’avons plus seulement accès aux applications propriétaires de Xiaomi, mais nous pouvons accéder à toutes les applications compatibles avec Wear OS dans le monde entier. Des applications musicales, des applications sportives, des applications de contrôle à distance. Même des applications pour regarder des vidéos sur la montre. Comme nous vous l’avons dit.

Avoir une Xiaomi Watch 2 Pro (qui sera en réalité la Watch S2 Pro que nous ne connaîtrons plus) avec Wear OS signifie que Xiaomi joue désormais dans la cour des grands. En concurrence avec Samsung, TicWatch, Fossil et bien d’autres qui utilisent également Wear OS sur leurs modèles. Le système d’exploitation verrouillé n’est plus une excuse pour ne pas considérer Xiaomi, et la marque peut faire un grand pas en avant en termes d’adoption. Si leurs modèles ne se vendaient pas déjà à la pelle.

Et un grand inconvénient

Cependant, l’arrivée de Wear OS fait disparaître l’un des grands avantages des montres et des bracelets de Xiaomi. Rejoindre la ligue de Wear OS implique une nette réduction de l’autonomie. Nous oublions déjà les montres et bracelets avec une, deux, voire trois semaines d’autonomie. La Xiaomi Mi Watch que je porte au poignet se charge presque toutes les deux semaines grâce à une consommation quotidienne d’environ 6 à 7%. C’est déjà du passé.

La Xiaomi Watch 2 Pro devra être rechargée tous les un ou deux jours. C’est le prix à payer pour avoir un système d’exploitation avancé avec une consommation beaucoup plus élevée. Mais si vous êtes habitué à avoir des montres qui fonctionnent de la même manière et qui doivent être rechargées tous les un ou deux jours, alors ce changement de Xiaomi ne vous importera pas du tout. Mais il est juste de le prendre en compte. La Xiaomi Watch 2 Pro est une montre de qualité, mais elle est dans la même ligue en termes d’autonomie que ses concurrentes. Gardez cela à l’esprit.

