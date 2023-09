Y a-t-il de la vie sur Mars ? Cette IA nous aidera à le découvrir

Déterminer s’il y avait de la vie sur Mars est l’une des obsessions des scientifiques.

L’intelligence artificielle est de plus en plus capable d’accomplir de nombreuses tâches. Elle peut non seulement répondre à vos questions, mais également résoudre des problèmes mathématiques à partir de photos ou composer des chansons. L’une des dernières fonctionnalités qu’elle peut développer est de distinguer l’origine biologique des pierres, des roches ou d’autres éléments. Une équipe de chercheurs affirme qu’il existe déjà une IA capable de distinguer entre des restes contenant ou ne contenant pas de matière biologique, ce qui aidera à découvrir s’il y a eu ou s’il y a actuellement de la vie sur Mars.

Comment fonctionne cette intelligence artificielle

Les biomarqueurs sont des éléments qui indiquent s’il y a eu ou s’il y a eu une vie, qu’elle soit présente ou passée. Certains de ces éléments sont le méthane ou l’ozone, mais leur existence n’implique pas nécessairement la présence de vie, car le méthane est présent à la fois sur Terre et sur Mars, mais son origine semble différente. Le méthane de notre planète est généralement d’origine bactérienne ou provient des gaz des vaches, tandis que sur Mars, ce même gaz peut être d’origine volcanique mais aussi d’événements biologiques. C’est là que l’IA entre en jeu.

Elle a été entraînée pour distinguer les biomarqueurs d’origine biologique des autres d’origine inerte avec 134 échantillons contenant du carbone, dont certains d’origine biologique (biotique) et d’autres non (abiotique). Pour l’instant, elle peut les différencier avec un taux de réussite de 90%, car elle a été testée avec des échantillons biotiques tels que des dents ou des feuilles, par rapport aux échantillons abiotiques (pétrole, charbon, etc.).

L’équipe responsable de la recherche avec l’IA est dirigée par Jim Cleaves et Robert Hazen, de l’Institution Carnegie pour la Science. Son financement est assuré par la Fondation John Templeton. « Cette méthode analytique de routine a le potentiel de révolutionner la recherche de la vie extraterrestre et d’approfondir notre compréhension de l’origine et de la chimie de la vie la plus primitive sur Terre », a déclaré le docteur Hazen.

La clé résiderait dans le fait de pouvoir intégrer cette technologie dans les instruments et les robots qui explorent la surface de la planète rouge. De cette manière, il serait possible de déterminer sur place l’existence de restes biologiques plutôt que de devoir transporter des éléments suspects vers la Terre. Une fois cela déterminé dans un premier temps, ils seraient ensuite transférés sur la planète bleue pour que les scientifiques confirment ou infirment les résultats.

Cela ne servira pas seulement à découvrir des traces de vie sur Mars, mais aussi sur d’autres planètes et corps célestes, et bien sûr sur Terre. L’un des futurs usages envisagés est de déterminer si certains sédiments situés à l’ouest de l’Australie, datant de 3,5 milliards d’années, contiennent des restes de vie. Certains scientifiques affirment qu’ils abritent des fossiles de microbes, tandis que d’autres pensent le contraire.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :