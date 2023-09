Snapdragon 7 Gen 1, caméra de 200 MP et 175 euros de réduction : ce milieu de gamme-premium est un achat bestial

175 euros de réduction pour ce excellent téléphone dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Nous l’avons analysé et nous le trouvons très, très bon.

L’écran de ce smartphone est excellent, c’est l’une des raisons pour lesquelles il vaut la peine // Image: Urban Techno.

Pour un peu plus de 400 euros, vous pouvez obtenir un smartphone avec une puissance impressionnante, l’un des meilleurs écrans de sa gamme et un appareil photo principal impressionnant de 200 mégapixels. Non, il ne s’agit ni d’un téléphone Samsung ni d’un téléphone Xiaomi, le protagoniste est le HONOR 90. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais ce téléphone vous offre une expérience haut de gamme pour un prix de milieu de gamme. Plus précisément, vous pouvez maintenant l’acheter pour seulement 425 euros sur Amazon.

Attention, il s’agit de la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire, la meilleure de toutes les disponibles. Son prix de vente recommandé est de 599 euros, vous économisez donc environ 175 euros si vous l’achetez sur Amazon. Ce n’est pas un prix ordinaire, c’est son prix le plus bas depuis qu’il est en vente depuis seulement 3 mois. Notez que si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous aurez le HONOR 90 chez vous dès demain.

Ce HONOR 90 est disponible à 499 euros sur le site officiel de HONOR, tandis qu’il est maintenu à 599 euros chez MediaMarkt. Comme vous pouvez le voir, l’achat est bien meilleur sur Amazon. Sur Netcost-security.fr, nous avons analysé ce HONOR 90 et nous pouvons vous assurer que c’est un diamant brut dont vous pourrez tirer beaucoup, beaucoup de profit. Nous vous expliquons pourquoi.

HONOR 90 : méconnu, mais de grande qualité et 175 euros moins cher

Que le HONOR 90 est un bijou est quelque chose que vous réaliserez dès que vous le sortirez de sa boîte, car il a un design exquis. Son esthétique est caractérisée par des courbes, clés pour l’expérience d’utilisation en offrant une excellente sensation lorsque vous tenez le téléphone dans votre main. C’est aussi un smartphone très fin et léger, avec une épaisseur inférieure à 8 millimètres et un poids de 183 grammes. En ce qui concerne la couleur, vous pouvez choisir entre le noir, le blanc et le vert, tous très beaux.

Vous devez également savoir que ce HONOR 90 est équipé d’un écran de très haute qualité, parmi les meilleurs de sa catégorie. Il s’agit d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ (2664 x 1200 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Nous pouvons confirmer que les images sont très nettes, avec d’excellents angles de vision et une luminosité digne du haut de gamme. De plus, à l’avant se trouve un lecteur d’empreintes digitales qui fait très bien son travail.

Vous serez également intéressé de savoir que avec ce smartphone, vous bénéficierez de toute la puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Compte tenu de notre expérience, vous pouvez être sûr d’obtenir une performance très fluide, peu importe l’application que vous exécutez. De plus, le modèle en promotion est le meilleur de tous, avec 12 Go de RAM, 256 Go de mémoire et MagicOS 7.1 basé sur Android 13.

Parmi les joyaux de la couronne du HONOR 90 se trouve également l’appareil photo arrière de 200 mégapixels. Oui, vous avez bien lu, 200 mégapixels. Sa qualité ne se limite pas au nombre, car en pratique, il capture des photos d’excellente qualité en termes de netteté, de luminosité et de plage dynamique, et enregistre des vidéos en 4K. La caméra frontale est également excellente, avec 50 mégapixels et prenant des selfies de très bonne qualité.

N’oublions pas la batterie, qui a une capacité de 5 000 mAh et qui dure toute la journée sans complications. Vous serez également heureux de savoir qu’il se charge en moins de 40 minutes grâce à la charge rapide de 66W. Il ne vient pas avec un chargeur, mais sur Amazon vous pouvez acheter un chargeur compatible de Huawei de 66W pour moins de 25 euros.

Si vous recherchez un téléphone de haute qualité, mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, ce HONOR 90 est un achat sûr. Vous savez déjà que vous pouvez l’acheter sur Amazon pour seulement 425 euros, ce qui signifie que vous économisez la somme scandaleuse de 175 euros.

