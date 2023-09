Xiaomi Watch 2 Pro: le retour de Xiaomi à Wear OS arrive en force, prêt à anéantir la concurrence avec un prix sauvage.

Sans aucun doute, aujourd’hui est l’un des jours les plus importants dans l’écosystème des wearables de Xiaomi. Presque quatre ans se sont écoulés depuis que l’entreprise nous a présenté en Chine la seule montre intelligente de la marque avec le système d’exploitation Wear OS à l’intérieur, le célèbre Xiaomi Mi Watch. Et maintenant, après tout ce temps, nous avons enfin pu connaître la nouvelle Xiaomi Watch 2 Pro, un modèle qui vient tout révolutionner.

En effet, il s’agit d’un appareil créé pour concurrencer d’autres smartwatches beaucoup plus chers que lui, comme le récent Samsung Galaxy Watch 6 ou le TicWatch Pro 5. Mais, dans ce cas, nous disposons d’un prix de départ de seulement 269,99 euros, soit près de 100 euros de moins que ses concurrents les plus directs.

Fiche technique du nouveau Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi Watch 2 Pro DIMENSIONS ET POIDS 47,6 x 45,9 x 11,8 mm 54,5 grammes ÉCRAN AMOLED de 1,43 pouces

466 x 466 pixels (326 PPI) Luminosité maximale de 600 nits BATTERIE 495 mAh Jusqu’à 2,5 jours d’utilisation typique Chargeur magnétique inclus RÉSISTANCE 5 ATM CAPTEURS Accéléromètre Gyroscope Capteur de lumière ambiante Boussole numérique Baromètre Capteur de fréquence cardiaque

Mesure de la SpO2

GNSS double bande avec 5 satellites

Suivi du sommeil CONNECTIVITÉ Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz

Bluetooth 5.2 PROCESSEUR ET MÉMOIRE Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 2 Go de RAM + 32 Go de stockage AUTRES Système d’exploitation MIUI for Watch x Wear OS 150 modes d’entraînement Bracelet en fluoélastomère et cuir inclus PRIX À partir de 269,99 euros

Nous avions déjà le meilleur matériel, mais nous avons maintenant aussi le meilleur logiciel

Avec l’arrivée de cette nouvelle Xiaomi Watch 2 Pro, un monde de possibilités s’ouvre à nous, surtout en ce qui concerne le logiciel. En effet, malgré le fait que d’autres modèles précédents comme le Xiaomi Watch S1 Pro étaient extrêmement complets, la mise en œuvre de Wear OS sur les montres de la marque nous donne un accès complet au Play Store de Google avec tous les avantages que cela implique, bien que dans ce cas, avec la surcouche de personnalisation de MIUI for Watch.

Maintenant, non seulement nous pourrons effectuer des actions aussi courantes que compter nos pas, exécuter des activités sportives ou même changer les cadrans de la montre, mais nous aurons également la possibilité de payer avec notre montre, d’installer des centaines d’applications sans aucune limitation et même de répondre aux notifications, de voir des photos et bien d’autres fonctions presque infinies.

C’est pourquoi cette présentation est essentielle dans le catalogue de Xiaomi, mais en plus de cette implémentation de Wear OS, nous devons ajouter un matériel de premier ordre. La nouvelle Xiaomi Watch 2 Pro conserve l’essence des dernières montres Xiaomi de la marque avec un boîtier entièrement métallique, des bracelets en fluoélastomère ou en cuir, et en plus, une couronne rotative a été ajoutée sur le côté pour une utilisation plus pratique du système.

D’autres détails intéressants de ce modèle sont qu’il est équipé d’un très bon écran AMOLED de 1,43 pouces avec une luminosité maximale de 600 nits, d’une batterie capable de durer jusqu’à 65 heures en utilisation typique, d’une connectivité Wi-Fi à 2,4 GHz et 5 GHz, et même d’une longue liste de capteurs où se distingue son GNSS double bande et ses cinq satellites de positionnement.

Enfin, nous devons également souligner que le processeur et la mémoire sont même supérieurs à ceux de ses concurrents. La puce choisie pour équiper ce modèle est le nouvel ensemble Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, accompagné de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage, des capacités plus qu’assez pour stocker de nombreuses applications et fichiers à l’intérieur.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Watch 2 Pro

Après tout ce que nous vous avons raconté, il nous reste à vous dire que la nouvelle Xiaomi Watch 2 Pro a été présentée à l’échelle mondiale, mais malheureusement, la date de son arrivée en France n’a pas encore été confirmée. Les prix de ses différentes versions sont les suivants:

Xiaomi Watch 2 Pro WiFi: 269,99 euros

269,99 euros Xiaomi Watch 2 Pro LTE: 329,99 euros

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :