Nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro : photographie Leica et résistance à l’eau dans la nouvelle gamme haut de gamme abordable de Xiaomi

Les Xiaomi 13T et 13T Pro sont officiels, la marque asiatique confirme son engagement envers la collaboration avec Leica et lance deux appareils dotés de trois caméras modifiées par l’entreprise de photographie.

Les nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro sont officiels. La marque asiatique vient de présenter les deux terminaux aujourd’hui lors d’un événement organisé à Berlin. Ces nouveaux appareils viennent enrichir le vaste catalogue de téléphones Xiaomi et confirment leur collaboration avec Leica dans le domaine de la photographie. De plus, ils intègrent plusieurs caractéristiques techniques intéressantes.

Sous le capot des nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro, on retrouve une puce MediaTek. L’engagement de la marque asiatique envers ce fabricant de processeurs n’est pas nouveau, bien que de nombreux utilisateurs s’attendaient à ce que les nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro soient équipés de processeurs Qualcomm. Dans cette optique, examinons en détail les spécifications techniques et tout ce qu’il faut savoir pour bien connaître ces nouveaux téléphones présentés aujourd’hui.

Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, caractéristiques techniques Caractéristiques Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro Dimensions 162,2 x 75,7 x 8,49 mm 162,2 x 75,7 x 8,49 mm Poids 197 grammes 206 grammes Écran CrystalResAMOLED de 6,67 pouces

FHD+ 2712 x 1220

144 Hz

1 200 nits

Dolby Vision

2 880 Hz PWM CrystalResAMOLED de 6,67 pouces

FHD+ 2712 x 1220

144 Hz

1 200 nits

Dolby Vision

2 880 Hz PWM Densité de pixels 446 dpi 446 dpi Processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra (4 nm)

GPU Arm Mali-G610 MediaTek Dimensity 9200+ (4 nm)

GPU Arm Immortalis-G715 RAM 8/12 Go LPDDR5 12/16 Go LPDDR5 Système d’exploitation MIUI 14 basé sur Android 13 MIUI 14 basé sur Android 13 Stockage 256 Go UFS 3.1 256/512 Go et 1 To UFS 3.1 Appareils photo Arrière :

– 50 MP (grand angle) f/1.9, Dual Pixel PDAF, OIS

– 50 MP (téléobjectif) f/1.9

– 12 MP (ultra grand angle) f/2.2, PDAF

Avant :

– 20 MP f/2.2 5P lentes asphériques Arrière :

– 50 MP (grand angle) f/1.9, Dual Pixel PDAF, OIS

– 50 MP (téléobjectif) f/1.9

– 12 MP (ultra grand angle) f/2.2, PDAF

Avant :

– 20 MP f/2.2 5P lentes asphériques Batterie 5 000 mAh (non amovible)

Charge rapide Turbo Charging 67W 5 000 mAh (non amovible)

Charge rapide HyperCharge 120W Autres Châssis en aluminium et dos en verre

Certification IP68

Lecteur d’empreintes intégré

Caméras Leica

Dual SIM

IP68 Châssis en aluminium et dos en verre

Certification IP68

Lecteur d’empreintes intégré

Caméras Leica

Dual SIM

IP68 Prix de lancement 8 Go + 256 Go pour 659,99 euros 12 Go + 256 Go pour 799,99 euros

12 Go + 512 Go pour 909,99 euros

12 Go + 1 To pour 1 009,99 euros

Un design élégant sur les deux appareils. Xiaomi a choisi d’opter pour l’aluminium et de le combiner avec du verre pour créer ces appareils. Le résultat est frappant, bien qu’attendu. En termes de design, les deux modèles sont extrêmement similaires, voire identiques. Les deux disposent d’un écran de 6,67 pouces avec la technologie CrystalRes AMOLED et une résolution FHD+ de 2 712 x 1 220 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 144 Hz et le taux d’échantillonnage tactile est de 480 Hz.

MediaTek 8200-Ultra pour le Xiaomi 13T. Les différences entre les deux modèles se situent à l’intérieur, et l’une d’entre elles concerne le processeur. Pour le modèle non Pro, Xiaomi a opté pour un processeur puissant associé à 8 ou 12 Go de RAM et une seule version de stockage de 256 Go. L’autonomie est assurée par une batterie de 5 000 mAh qui est accompagnée de la charge rapide Turbo Charging 67W, grâce à laquelle Xiaomi affirme pouvoir recharger complètement l’appareil en seulement 42 minutes.

MediaTek 9200+ pour le Xiaomi 13T Pro. Cet appareil est équipé du processeur le plus puissant et offre donc davantage de versions de stockage allant de 128, 256 et 512 Go à 1 To UFS 4.0. En ce qui concerne la RAM, il existe seulement deux configurations : 12 ou 16 Go. L’autonomie est toujours assurée par une batterie de 5 000 mAh, mais la vitesse de charge diffère car il s’agit de la charge rapide HyperCharge avec une puissance de 120W.

Une photographie signée Leica pour les deux terminaux.* Xiaomi ne fait aucune distinction à cet égard, les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro sont tous les deux équipés des mêmes capteurs. Ce que précise la marque asiatique, c’est que grâce à sa collaboration avec Leica, elle peut proposer trois distances focales différentes. La première est de 24 mm sur le capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.9, OIS et prise en charge de l’enregistrement 8K. La deuxième distance focale est de 50 mm sur le capteur téléobjectif de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.9, et enfin, la troisième distance focale est de 15 mm sur un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels avec une ouverture f/2.2 et des lentilles asphériques en 5P.

Prix et disponibilité des nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro

Xiaomi propose plusieurs modèles et combinaisons pour les deux appareils. Les prix en France pour ses nouveaux appareils sont les suivants : à partir de 659,99 euros pour le Xiaomi 13T avec une seule version de 8 Go et 256 Go. Le Xiaomi 13T Pro est vendu à partir de 799,99 euros pour la version 12 Go + 256 Go, 909,99 euros pour la version 12 Go + 512 Go et 1 009,99 euros pour la version 12 Go + 1 To.

Les nouveaux Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro seront disponibles à partir du 26 septembre en France, et pourront être achetés sur la boutique officielle de Xiaomi ainsi que chez les distributeurs habituels.

