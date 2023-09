Les AirPods 3 ont un prix irrésistible grâce à cette offre d’Amazon.

Les AirPods 3 sont en baisse de prix sur Amazon et pourraient être à vous pour beaucoup moins cher.

Les AirPods 3 sont des écouteurs très recommandés et peuvent être à vous pour beaucoup moins cher grâce à cette offre.

Si vous cherchiez de nouveaux AirPods, vous avez de la chance. Les AirPods 3 sont en importante réduction sur Amazon, ce qui les place à seulement 175 euros. Une baisse de prix considérable par rapport au prix de 199 euros ou 209 euros pour lesquels Apple les vend sur l’Apple Store. Sans aucun doute, c’est une excellente opportunité.

Nous avons de nombreuses raisons de ne pas acheter les AirPods 3. Bien que ces écouteurs aient été lancés par Apple en 2021, ils restent l’un des meilleurs choix d’achat en 2023, surtout pour ceux qui recherchent une grande qualité sonore, mais sans embouts et qui n’ont pas besoin des avantages des AirPods Pro.

AirPods 3

Pourquoi acheter les AirPods 3 d’Apple

Les AirPods 3 sont arrivés avec des changements très importants dans le design. Maintenant, ils sont plus confortables grâce à de légères modifications de l’écouteur par rapport à la génération précédente et parce que les tiges sont plus courtes et plus épaisses pour faciliter la pression.

De plus, ils sont également arrivés avec d’importantes améliorations en termes de son, car plusieurs aspects ont été améliorés. Ces écouteurs sans fil comprennent Audio Spatial et l’égalisation adaptative. De plus, ils disposent d’une puce H1 qui améliore la qualité sonore.

AirPods 3

Toutes les spécifications des AirPods 3

Les AirPods 3 sont des écouteurs parfaits si vous recherchez une qualité sonore et un confort à un prix inférieur. Ils sont également les meilleurs si vous êtes pleinement engagé dans l’écosystème d’Apple car non seulement vous pourrez profiter de leur grande intégration et connectivité, mais aussi du changement automatique entre les appareils. Voici leur tableau de spécifications:

AirPods 3 Prix officiel : 199 et 209 euros Batterie de 6 heures Boîtier de charge avec 30 heures de batterie Changement automatique entre les appareils Puce H1 Possibilité d’utiliser Siri par la voix Résistance à la transpiration et à l’eau Audio spatial avec suivi dynamique de la tête Capteur cutané, Accéléromètre avec détection de mouvement, Accéléromètre avec détection de voix, Capteur de pression

Comme vous pouvez le voir, les AirPods 3 disposent de nombreuses fonctionnalités qui se rapprochent dangereusement des AirPods Pro, mais à un prix inférieur. Encore moins si vous profitez de cette excellente offre d’Amazon qui les place à seulement 175 euros. C’est une excellente opportunité si vous cherchiez de nouveaux écouteurs sans fil.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services pouvant être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :