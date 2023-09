Xiaomi Watch 2 Pro : le premier bracelet Wear OS de Xiaomi est une bête avec une batterie de 3 jours

Le Xiaomi Watch 2 Pro dispose d’un écran AMOLED de 1,43 pouces, avec un processeur Snapdragon W5+ Gen 1, une batterie de 495 mAh avec charge magnétique et Wear OS comme système d’exploitation.

La nouvelle Xiaomi Watch 2 Pro avec une couronne de couleur grise et un bracelet en cuir aux tons marron

Aujourd’hui, Xiaomi a organisé un événement mondial dans la ville allemande de Berlin où, en plus de présenter ses nouveaux produits phares, les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, il a également annoncé sa nouvelle montre intelligente, une Xiaomi Watch 2 Pro qui se distingue par le fait qu’elle est la première montre de la marque chinoise avec Wear OS et qu’elle a une autonomie allant jusqu’à 3 jours de batterie.

Voici tous les détails de la Xiaomi Watch 2 Pro, une smartwatch qui est appelée à concurrencer directement les modèles de Google, Samsung et TicWatch.

Xiaomi Watch 2 Pro : caractéristiques et spécifications

Xiaomi Mi Watch Caractéristiques Dimensions 47,6 x 45,9 x 11,8 mm

54,5 grammes Couleurs Noir et gris Matériau du bracelet Caoutchouc fluoré et cuir Couleurs du bracelet Orange, vert, noir orangé et marron Écran AMOLED de 1,43 pouces avec une luminosité allant jusqu’à 600 nits

Résolution de 466 x 466 pixels

326 PPI Processeur Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 Mémoire RAM 2 Go Stockage interne 32 Go Logiciel Wear OS Connectivité Wi-Fi Dual 2,4/5 GHz

Bluetooth 5.2

GPS double bande GNSS Capteurs Accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, baromètre, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur d’analyse d’impédance bioélectrique, capteur de boussole électronique Batterie 495 mAh

Charge magnétique

Jusqu’à 3 jours de batterie Autres Résistance à l’eau (5ATM)

En termes de design, la Xiaomi Watch 2 Pro mise sur un boîtier en acier inoxydable avec une couronne rotative en noir et gris et un bracelet élégant disponible en deux matériaux : caoutchouc fluoré et cuir et en quatre couleurs différentes : orange, vert, noir orangé et marron.

En ce qui concerne ses spécifications techniques, la nouvelle montre intelligente de Xiaomi dispose d’un écran AMOLED de 1,43 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels, une densité de pixels de 326 PPI et une luminosité maximale de 600 nits.

Sous le capot de la Xiaomi Watch 2 Pro, on trouve le processeur Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, une puissante puce accompagnée de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne.

De plus, cette nouvelle montre intelligente de Xiaomi est également le compagnon idéal pour prendre soin de votre santé, car elle dispose d’un bon ensemble de capteurs pour suivre votre activité quotidienne, notamment un capteur optique de fréquence cardiaque, un capteur de niveau d’oxygène dans le sang, un capteur d’analyse d’impédance bioélectrique et un capteur de lumière ambiante.

De plus, en tant que bonne montre de sport, la Xiaomi Watch 2 Pro dispose d’un système GPS double satellite appelé GNSS et de plus de 150 modes sportifs qui vous permettront de suivre avec précision tous vos entraînements. En termes de connectivité, la nouvelle montre intelligente de Xiaomi dispose du Wi-Fi double bande, du Bluetooth 5.2 et d’une résistance à l’eau jusqu’à 5 ATM.

Un autre point fort de la Xiaomi Watch 2 Pro est son autonomie, car elle est équipée d’une batterie de 495 mAh qui se charge magnétiquement et promet une autonomie allant jusqu’à 65 heures, presque 3 jours complets, en version Bluetooth uniquement et jusqu’à 55 heures, un peu plus de 2 jours, avec la variante LTE.

Mais sans aucun doute, l’une des grandes nouveautés de cette nouvelle montre Xiaomi est qu’elle dispose de Wear OS, devenant ainsi la première montre de la marque à utiliser le système d’exploitation de Google pour les montres.

Enfin, en ce qui concerne la personnalisation, sachez que la Xiaomi Watch 2 Pro est livrée avec 20 cadrans préinstallés pour que vous puissiez personnaliser votre montre selon vos préférences, même si vous pouvez toujours télécharger plus de cadrans depuis le Google Play Store grâce à Wear OS.

Xiaomi Watch 2 Pro : disponibilité et prix

La Xiaomi Watch 2 Pro arrivera très bientôt sur le marché et sera disponible en deux versions : une avec seulement le Bluetooth et une avec 4G, ayant les prix de lancement suivants :

Xiaomi Watch 2 Pro Bluetooth : 269 euros

Xiaomi Watch 2 Pro LTE : 329 euros

