Aubaines sur les téléphones Xiaomi pour tous les budgets et pour une durée limitée

À l’occasion du prochain lancement de nouveaux produits, Xiaomi a souhaité baisser ses prix sur l’ensemble de ses produits.

Xiaomi dispose de la plus large gamme de smartphones du moment, vous pouvez obtenir depuis un téléphone basique jusqu’à un téléphone premium avec l’un des meilleurs appareils photo.

Si vous souhaitez renouveler votre téléphone portable, c’est le moment idéal, car AliExpress Store vient de lancer une promotion sur toute la marque Xiaomi à l’occasion de la présentation des Xiaomi 13T et 13T Pro. Vous pourrez obtenir certains des meilleurs smartphones de la marque chinoise à un prix bien inférieur au prix habituel.

De plus, vous pourrez profiter des avantages d’AliExpress Store, tels que la livraison gratuite depuis la France et la garantie de remboursement si le produit ne vous convient pas. Vous pourrez avoir certains des smartphones Android les plus puissants, tous mis à jour vers Android 13, certains étant très économiques et d’autres assez équilibrés. C’est le moment idéal pour vous procurer ce téléphone Xiaomi que vous avez toujours voulu.

Achetez le meilleur téléphone portable Xiaomi pour vous au meilleur prix

Xiaomi et POCO forment un tandem très solide, malgré leur séparation officielle. À l’occasion du Jour de la marque célébré chez AliExpress Store, Xiaomi réduira le prix de tous ses produits jusqu’au 30 septembre prochain, des smartphones et des tablettes aux powerbanks et aux montres intelligentes. Mais concentrons-nous sur les 5 meilleures options dans le domaine des smartphones :

POCO F5 (8/256 GB) 429.99 320 euros : il s’agit d’un smartphone haut de gamme en termes de performances, bien qu’il dispose de l’un des meilleurs matériels de la gamme moyenne. Nous parlons d’un processeur Snapdragon 7+ Gen 2, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose d’un écran Amoled de 6,67″ à 120 Hz sur un châssis en polycarbonate d’à peine 7,9 mm d’épaisseur. Son appareil photo arrière est triple et comprend des objectifs Omnivision de 64 MP, un grand angle Sony et un mode macro avec stabilisateur optique. Sa batterie de 5000 mAh offre une autonomie de 2 jours complets et prend en charge une charge rapide de 67W.

Redmi Note 12 Pro+ 5G (8/256 GB) 499.99 296 euros : il s’agit de l’un des smartphones les plus équilibrés du marché actuel. Il a commencé à un prix de 500 euros, mais il peut maintenant être à vous pour moins de 300 euros. C’est une bête qui intègre un processeur Dimensity 1080, 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Il dispose d’un écran Amoled de 6,67″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que d’une batterie de 5000 mAh qui pourrait offrir jusqu’à 3 jours d’autonomie. Son point fort est son appareil photo arrière de 200 MP avec stabilisation optique, grand angle et mode macro.

POCO X5 Pro (8/256 GB) 399.99 263.99 euros : il s’agit de l’un des téléphones Android les plus vendus ces derniers mois, en raison de ses performances élevées, de son bel écran et de son excellente autonomie. Nous parlons ici d’un smartphone de milieu de gamme avec un processeur Snapdragpon 778G, 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire, capable de dépasser les 600 000 points sur Antutu. Son appareil photo est triple, avec 108 MP, grand angle et mode macro, bien qu’il ne dispose pas de stabilisateur optique. Avec sa batterie de 5000 mAh et sa charge de 67W, vous pourrez bénéficier d’une autonomie de plus de 2 jours.

POCO F5 Pro (12/512 GB) 649.99 499 euros : il s’agit de la plus grande bête jamais créée par POCO jusqu’à présent. Il s’agit d’un terminal haut de gamme avec un écran Amoled de 6,67″ à 120 Hz et une résolution 2K. Il intègre le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Go de RAM et une impressionnante capacité de stockage de 512 Go. Son appareil photo principal dispose d’une stabilisation optique et est composé d’un capteur Omnivision de 64 MP, d’un grand angle de 8 MP et d’une lentille macro. Sa batterie de 5160 mAh prend en charge une charge rapide de 67W et une charge sans fil de 30W, offrant une autonomie de 2 jours facilement.

Redmi 12C (3/64 GB) 169.99 97.99 euros : ce superbe téléphone pas cher de Xiaomi est mis à jour et est équipé d’une spectaculaire batterie de 5000 mAh offrant une autonomie de 3 jours. Il s’agit d’un téléphone d’entrée de gamme doté d’un grand écran IPS de 6,71″ HD+ et d’un processeur Helio G85. Les performances sont excellentes grâce aux 3 Go de RAM et cette version avec 64 Go de stockage offre la mémoire parfaite pour une utilisation basique. Son double appareil photo arrière de 50 MP complète un matériel très performant pour un téléphone de moins de 100 euros.

