CMF Watch Pro et Buds Pro : la filiale de Nothing lance une montre intelligente et des écouteurs avec annulation du bruit

La sous-marque de Nothing, CMF, vient de présenter deux nouveaux dispositifs : Watch Pro et Buds Pro, une montre intelligente et des écouteurs avec annulation active du bruit.

Watch Pro et Buds Pro : voici la nouvelle montre intelligente et les écouteurs avec annulation active du bruit de CMF, la sous-marque de Nothing

CMF est la sous-marque de Nothing et vient de lancer les nouveaux Watch Pro et Buds Pro. Il s’agit d’une montre intelligente et d’écouteurs. Les deux appareils dégagent l’essence de Nothing et offrent des spécifications compétitives compte tenu de leur gamme de prix. L’arrivée de ces produits était attendue, ces derniers mois, plusieurs images ont fuité révélant leur design, ce qui est confirmé aujourd’hui.

Nothing étend ses ailes avec de nouveaux produits. La société de Carl Pei propose déjà plusieurs modèles d’écouteurs et deux générations d’appareils mobiles. Elle souhaite maintenant poursuivre cette aventure avec une montre intelligente. Il est logique qu’elle veuille élargir son offre, bien qu’il soit étrange qu’une entreprise si nouvelle dispose déjà d’une sous-marque pour commercialiser ces produits au lieu de le faire officiellement.

Watch Pro et Buds Pro : CMF, la sous-marque de Nothing, lance ces produits

CMF Watch Pro : des réminiscences de l’Apple Watch. Nothing souhaite avoir un design original, mais il est vrai que presque tout a déjà été inventé et être limité à un facteur tel qu’une montre intelligente limite l’innovation. La Watch Pro présente un design minimaliste et simple, mais frappant. Elle est construite en alliage d’aluminium et dispose d’un bracelet en silicone. L’écran est AMOLED avec une diagonale de 1,96 pouces, une luminosité de 600 nits, une résolution de 410 x 502 et une densité de pixels de 332 dpi.

CMF assure que la batterie de la Watch Pro dure jusqu’à 13 jours d’utilisation. Ce chiffre la situerait parmi les plus autonomes, mais il faudra voir comment ce chiffre a été calculé et s’il a été obtenu en utilisant la montre intelligente avec des fonctionnalités désactivées. Les capteurs destinés à la biométrie sont : un capteur de fréquence cardiaque et un capteur de saturation en oxygène dans le sang. De plus, elle mesure également les heures de sommeil, le stress et différents sports tels que l’athlétisme, la marche, le saut, l’équitation et des dizaines d’autres exercices.

CMF Buds Pro : de nouveaux écouteurs avec annulation du bruit. Nothing a de l’expérience dans la fabrication et la conception d’écouteurs, les Nothing Ear (1) étant les premiers de ses produits à être commercialisés. Les nouveaux Buds Pro de CMF sont dotés d’une annulation active du bruit jusqu’à 45 dB, ainsi que d’un mode transparence pour pouvoir entendre ce qui se passe à l’extérieur. Ils intègrent également 6 microphones pour les appels avec une technologie d’amélioration de la voix. La version Bluetooth est la 5.3, ce qui favorise un appairage rapide avec les appareils.

Résistance à l’eau et à la poussière IP54. Ils ne sont pas prévus pour être des écouteurs de sport, mais ils pourront être utilisés pendant l’exercice sans craindre la transpiration. L’autonomie annoncée par Nothing est de 39 heures au total, y compris l’étui de charge, et ils bénéficient également de la charge rapide, ce qui permet avec seulement 10 minutes de charge d’offrir jusqu’à 5 heures de lecture de musique.

Prix et disponibilité des nouveaux Watch Pro et Buds Pro de CMF

Le prix et la disponibilité des nouveaux Watch Pro et Buds Pro de CMF sont encore totalement inconnus. On s’attend à ce que les deux produits sortent sur le marché aujourd’hui et, en réalité, ils sont déjà disponibles sur la page officielle de la sous-marque de Nothing. Cependant, il faudra attendre pour connaître la disponibilité et le prix en France, car ils devraient d’abord sortir en Inde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :