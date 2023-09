Une nouvelle façon de se déplacer : ces vélos électriques sont géniaux et deviennent moins chers

Un vélo électrique peut être ce fidèle compagnon que tu ne savais pas que tu avais besoin. Maintenant, tu peux en obtenir un avec une réduction.

La partie arrière du vélo électrique Engwe Engine M20.

La mobilité électrique est l’avenir, je ne pense pas que quelqu’un puisse encore douter d’eux. Des véhicules électriques de toutes sortes ont envahi nos villes, rejoignant les voitures, on y trouve aussi des trottinettes électriques, des monocycles et même des vélos. Aujourd’hui, nous parlerons de ces derniers, ils sont polyvalents, esthétiquement magnifiques et peuvent changer ta façon de te déplacer.

Chez GearBerry, ils célèbrent la Super Vente d’Automne et c’est ta grande opportunité de te procurer l’un de ces véhicules. Montes à bord du navire de la nouvelle mobilité et commence à traverser ta ville de la manière la plus agile et efficace. Nous avons sélectionné 3 excellentes options que tu peux obtenir avec une réduction, nous te racontons toutes leurs caractéristiques.

Vélo électrique Engwe ENGINE X

Achète le vélo électrique Engwe ENGINE X

Nous commençons notre sélection avec un joli vélo électrique capable d’atteindre les 25 kilomètres par heure sans se fatiguer. Il est léger et confortable, tu pourras traverser la ville facilement en évitant tous types d’obstacles. Son moteur de 250W te donnera toute la tranquillité du monde.

Sa puissance est plus que suffisante pour que tu arrives en toute sécurité et à temps à tous tes rendez-vous, tu n’as aucune excuse. Nous savons que nous parlons d’un investissement important, ce n’est pas pas cher, mais quand tu t’habitueras à voyager avec, tu ne pourras plus t’en passer.

Vélo électrique Engwe EP-2 Pro

Achète le vélo électrique Engwe EP-2 Pro

Encore une fois, nous avons affaire à un vélo électrique bien conçu, avec un corps plus léger qu’il n’y paraît qui te permettra de te déplacer dans tous types de situations sans problème. Tu peux obtenir notre protagoniste avec une réduction alléchante et commencer à traverser ta ville de la manière la plus efficace et écologique possible.

Dans ce cas, nous montons en puissance avec un moteur de 750W, des roues adaptées à toutes les surfaces et même un écran LCD qui affichera les informations les plus importantes. Il dispose également d’un programme de 7 vitesses pour que tu choisisses celle qui convient le mieux à ton voyage.

Vélo électrique Engwe Engine M20

Achète le vélo électrique Engwe Engine M20

Il suffit de la regarder pour tomber amoureux, ce vélo électrique est différent des autres. Son design style moto américaine attirera tous les regards. Si tu te sens capable de la piloter, elle peut être à toi avec une réduction de 100 euros, mais tu sais déjà que c’est pour une durée limitée seulement.

Le point fort de ce modèle est son autonomie, rien de moins que 94 miles. Tu te demandes combien cela fait ? Nous parlons de 150 kilomètres de plaisir, tu n’auras à te soucier de rien. Elle dispose également de deux puissants phares avant pour que tu puisses voyager la nuit en toute sécurité.

