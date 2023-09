Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de septembre est déjà en train d’arriver sur les Samsung Galaxy S21 FE des États-Unis, d’Europe, du Canada et d’Asie avec les versions de firmware G990USQS9EWI1, G990BXXS6EWI1 et G990B2XXS5EWI1, G990WVLU8EWH5 et G990EXXS7EWI3.

Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit la mise à jour Android de septembre 2023

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs terminaux, aussi bien les plus récents que ceux qui sont déjà sur le marché depuis quelques années, avec le dernier patch de sécurité Android, correspondant au mois en cours. À ce jour, près d’une trentaine de terminaux de la marque ont déjà reçu la mise à jour Android de septembre 2023.

Une bonne preuve de l’engagement de Samsung envers les mises à jour de sécurité est que, comme nous le confirme SamMobile, la marque coréenne a déjà commencé à déployer le patch de sécurité de septembre sur son dernier haut de gamme abordable, le Samsung Galaxy S21 FE.

La mise à jour Android de septembre arrive sur les Samsung Galaxy S21 FE

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre 2023 sur les Galaxy S21 FE du monde entier. Ainsi, les modèles aux États-Unis reçoivent ce nouveau logiciel avec la version de firmware G990USQS9EWI1, les deux versions européennes du terminal avec les numéros de build G990BXXS6EWI1 et G990B2XXS5EWI1, et les appareils du Canada et d’Asie avec les versions de firmware G990WVLU8EWH5 et G990EXXS7EWI3, respectivement.

Ces cinq firmwares incluent le patch de sécurité de septembre 2023, qui résout plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, corrige quelques erreurs découvertes dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore la stabilité et les performances du terminal.

Samsung a lancé le Galaxy S21 FE sur le marché début 2022 avec Android 12 et One UI 4. À la fin de l’année dernière, il a été mis à jour vers One UI 5 basé sur Android 13, et une fois que ses grands frères ont déjà reçu la version bêta d’Android 14 avec One UI 6.0, on s’attend à ce qu’elle soit déployée sur le Galaxy S21 FE au cours des prochaines semaines.

Si vous possédez un Samsung Galaxy S21 FE et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’aller dans le menu Paramètres de votre téléphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle. Une fois disponible, vous pouvez mettre à jour votre Galaxy S21 FE en appuyant simplement sur le bouton Télécharger et installer.

