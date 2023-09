Red Dead Redemption 2 serait très proche d’arriver sur Nintendo Switch

Il a été découvert que le jeu de Rockstar est répertorié pour Nintendo Switch dans une classification par âge au Brésil.

Comme vous le savez déjà, depuis le mois d’août dernier, tout comme les utilisateurs de PS4 et de PS5, les joueurs de Nintendo Switch peuvent profiter d’un portage l’un des meilleurs jeux vidéo de ces dernières années, Red Dead Redemption. Exactement, le titre Rockstar Games a sorti une nouvelle version pour PS4 (qui peut également être jouée sur PS5 via la rétrocompatibilité) et Switch, bien que celle-ci n’apporte aucune nouveauté ni amélioration, elle est simplement un portage pour les plates-formes mentionnées. Maintenant, nous pouvons également dire que sa suite pourrait bientôt arriver sur la console hybride de la grande N.

Un utilisateur de Twitter (X) appelé necrolipe a découvert ce qui pourrait être un indice plus qu’évident que Red Dead Redemption 2 arrivera tôt ou tard sur Nintendo Switch. Apparemment, le titre de Rockstar a été trouvé dans une classification par âge pour Switch au Brésil. Pour le moment, il n’y a aucune annonce officielle, mais en voyant cette classification, il semble être une question de temps avant que la société américaine ne l’annonce.

Red Dead Redemption 2 pour Nintendo Switch a été découvert dans une classification par âge du Brésil

Red Dead Redemption 2 recebe classificação indicativa para o Nintendo Switch no Brasil pic.twitter.com/4sKKPVYV9S — ‘Necro’ Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) 25 septembre 2023

Comme vous pouvez le voir, Red Dead Redemption 2 apparaît dans cette classification pour plusieurs plates-formes sur lesquelles il est déjà disponible, en plus de Nintendo Switch, console sur laquelle il pourrait arriver plus tôt que prévu, surtout si l’on considère ces informations. On ne sait pas à quelle date ce rapport a été enregistré, mais il a été découvert récemment.

Nous verrons si Nintendo ou Rockstar Games finissent par l’annoncer officiellement, ce qui semble très probable à l’heure actuelle, bien que nous ne sachions pas combien de temps il faudra pour obtenir une confirmation officielle. Ce qui est certain, c’est que Red Dead Redemption 2 semble vouloir être l’un des protagonistes de ces dernières semaines, car avec la fuite massive subie par Xbox, on a pu voir l’existence d’une version native du jeu pour PS5 et Xbox Series X|S.

Si cette dernière information est vraie, il est très probable que nous verrons une annonce dans laquelle Rockstar confirme l’arrivée de la suite de Red Dead Redemption sur les consoles de dernière génération de Sony et Microsoft, tout en annonçant également son arrivée sur la console hybride de Nintendo. Avant de conclure, les amateurs de format physique voudront probablement savoir que le portage pour PS4 et Switch (sur Xbox et PC, le portage n’est pas nécessaire car il peut être joué depuis un certain temps) du jeu original recevra une édition physique le 13 octobre.



