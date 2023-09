50 pouces, 4K et les meilleures applications : la smart TV de Xiaomi baisse de 100 euros.

Si buscas un televisor inteligente con una gran relación calidad-precio, esta Xiaomi es una de las mejores opciones.

Une des TV F2 de Xiaomi.

Déjà, il est temps de changer ce vieux téléviseur qui survit à peine dans votre salon. Il est temps d’ouvrir la porte à une nouvelle dimension. Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez ramener à la maison l’un des téléviseurs intelligents Xiaomi que nous avons le plus recommandé pour très peu cher. La Xiaomi TV F2 de 50 pouces est à votre portée avec 100 euros de réduction.

Vous le savez déjà, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous le recevrez chez vous sans attente ni frais d’expédition, tout est tranquillité et efficacité. Il arrive avec un grand écran, un excellent système d’exploitation et vous permettra de télécharger les meilleures applications de séries et de films. Que demander de plus?

Achetez le smart TV Xiaomi au meilleur prix

Un front très réduit et un écran de 50 pouces accrocheur. C’est la première chose que vous verrez, c’est ce qui vous captivera instantanément. Nous parlons d’un panneau 4K de qualité qui vous permettra de profiter au maximum de ces films que vous aimez tant, c’est un plaisir absolu.

Il est curieux de noter que le système d’exploitation qui donne vie à notre protagoniste a été créé par Amazon. Fire TV OS fonctionne parfaitement et est assez beau, c’est le système que nous trouvons également dans le très recommandé Fire TV Stick. Netflix, Disney+, Filmin, YouTube, Twitch et bien d’autres, vous aurez le meilleur contenu à portée de quelques boutons.

L’intelligence de ce téléviseur ne s’arrête pas là, vous aurez également à votre disposition un outil précieux. Rien de moins qu’Alexa, l’un des meilleurs assistants virtuels disponibles. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour l’invoquer, il répondra à toutes vos questions, vous aidera dans l’organisation et même recherchera des films et des séries pour vous.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter, vous avez l’opportunité de ramener à la maison un super smart TV et de profiter d’une belle réduction. Xiaomi ne fabrique pas seulement des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix, mais met à votre disposition tout un catalogue d’options très différentes. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps, ces offres peuvent varier à tout moment.

