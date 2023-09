Les iPhone 15 sont soumis à un test de batterie et le gagnant n’est pas celui que vous attendez.

Plus de batterie sur tous les modèles, mais le Pro Max n’est pas le gagnant.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont été lancés vendredi dernier et l’un des aspects les plus importants auxquels nous prêtons attention après un événement de cette envergure est leur batterie. Nous connaissions déjà les capacités de la batterie des iPhone 15, mais il nous restait à connaître leurs performances, qui ont été mises à l’épreuve dans un test publié sur YouTube.

Alors que nous aurions pu nous attendre à ce que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max dominent ce test, grâce à leur processeur A17 Pro fabriqué selon un processus de 3 nanomètres, il s’avère que le vainqueur n’est aucun des deux.

L’iPhone 15 Plus est l’iPhone avec la plus grande autonomie de batterie

Nous aurions tous pu penser que ce serait l’iPhone 15 Pro Max qui occuperait la première place, mais ce n’est pas le cas. L’iPhone 15 Plus est celui qui a remporté le podium devant toute la gamme des iPhone 15. Le nouveau dispositif d’Apple a réussi à accumuler plus de 13 heures d’écran allumé.

Sur le site web officiel d’Apple, les spécifications de la batterie des iPhone sont révélées en ce qui concerne la lecture audio et vidéo. En tenant compte de cela, l’iPhone 15 Pro Max domine la lecture vidéo avec 25 heures, tandis que lors de la lecture audio, le Plus surprend avec 100 heures, dépassant l’iPhone 15 Pro Max qui offre 95 heures.

Cependant, ce ne sont que des spécifications et elles ne reflètent pas vraiment l’utilisation réelle que nous, utilisateurs, pouvons en obtenir. C’est là que le test de batterie de Mrwhosetheboss entre en jeu. Le youtubeur soumet les iPhone à un modèle d’utilisation quotidienne dans lequel des activités qui consomment beaucoup d’énergie sont exécutées, telles que regarder des vidéos sur TikTok, jouer à des jeux, enregistrer des vidéos ou passer des appels sur Zoom. Le tout avec l’écran toujours allumé jusqu’à ce que le téléphone s’éteigne.

En ce qui concerne le test, les iPhone 15 ont surpassé les iPhone 14. L’iPhone 15 Pro a été le premier à s’éteindre après 9 heures et 20 minutes. L’iPhone 15 de base a duré près de 10 heures. Mais les gagnants étaient le Pro Max et l’iPhone 15 Plus. D’un côté, le modèle Pro Max a duré 11 heures et 41 minutes, tandis que l’iPhone 15 Plus a atteint 13 heures et 19 minutes d’utilisation.

L’iPhone 15 Plus a non seulement surpassé l’iPhone 15 Pro Max, mais a également fait de même avec le 13 Pro Max, qui a obtenu 11 heures et 19 minutes. Une preuve claire qu’Apple fait également un excellent travail avec ses modèles de base.

