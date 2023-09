La version « légère » de Gmail pour les connexions lentes cessera de fonctionner très bientôt

Google a une date pour mettre fin à la version « légère » de Gmail et priver ainsi les utilisateurs de la possibilité d’accéder à cette interface du client de messagerie électronique.

La version « légère » de Gmail est comptée: Google fixe une date de fin pour cette interface afin d’en finir une fois pour toutes avec ce fossile du présent.

Gmail est l’un des services de messagerie les plus populaires et les plus utilisés au monde, mais tous les utilisateurs ne peuvent pas profiter de toutes les fonctionnalités. Pour les personnes ayant une connexion internet lente ou limitée, il existe une version « légère » de Gmail qui offre une interface plus simple et qui consomme moins de ressources. Cependant, cette option ne sera bientôt plus disponible, selon les informations fournies par Google sur une page d’assistance officielle.

La version « légère » de Gmail s’appelle officiellement Gmail Basic HTML. Pour accéder à cette version, si vous ne l’avez jamais utilisée, il suffit de suivre le lien suivant. Cette version offre une interface plus similaire à celle d’un client de messagerie traditionnel, sans les fonctionnalités avancées de Gmail telles que les étiquettes, les filtres, le chat ou les appels vidéo. De plus, la visualisation du contenu des courriels est limitée.

Google supprimera bientôt la version « légère » de Gmail

L’avantage principal de la version « légère » de Gmail est sa vitesse de chargement. En ayant besoin de moins de données pour fournir les informations aux utilisateurs, elle offre une vitesse supérieure à la version standard de Gmail. En réalité, il est recommandé à toute personne n’ayant pas une connexion stable et rapide d’utiliser cette version de Gmail pour économiser du temps lors de la visualisation des différents courriels reçus.

Google a décidé de supprimer cette option et de rediriger les utilisateurs vers la version standard de Gmail à partir de janvier 2024. On ne sait pas du tout pourquoi Google a décidé de supprimer la version « légère » de Gmail, bien que l’on suppose qu’une des raisons est que cette vue n’accepte pas les publicités qui, maintenant, peuplent le gestionnaire de courrier de Mountain View. On a également mentionné que cette version est un fossile dans le présent, offrant une expérience qui ne correspond pas aux normes actuelles de Google.

La fin de la version « légère » de Gmail peut poser un problème pour les utilisateurs qui dépendent de cette option pour accéder à leur courrier électronique. Avoir une connexion internet stable, rapide et fiable n’est pas quelque chose d’universel. Il se peut que la décision de Google n’ait pas pris en compte cette situation et qu’elle affecte donc la productivité de ces personnes qui ont besoin de la version « légère » en raison de leurs conditions géographiques ou d’infrastructure. Il faudra attendre pour voir si les utilisateurs expriment leurs plaintes à l’entreprise et sa réponse à ces commentaires.

