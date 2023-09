Le robot humanoïde de Tesla montre ses muscles dans sa dernière vidéo de démonstration

Faire du yoga ou esquiver des objets sont désormais une possibilité pour Optimus.

Le robot de Tesla faisant du yoga

Il existe de nombreux robots en pleine évolution sur le marché actuel. Le robot humanoïde qui fait le plus parler de lui est Ameca avec ses prédictions, mais d’autres font également des progrès notables. L’un d’entre eux est le Tesla Optimus dont les avancées semblent aller dans la bonne direction.

En 2022, nous avons vu Optimus fonctionner pour la première fois et il est vrai que cela n’a suscité que peu d’enthousiasme car il semblait être encore peu avancé dans son développement. Cependant, il semble que cela change progressivement car les développeurs ont publié plusieurs vidéos pour nous montrer leurs avancées.

Tesla Optimus et son grand progrès

Tesla a dévoilé deux vidéos de son robot, Optimus, dans lesquelles il montre toutes ses compétences depuis sa présentation il y a quelques années. Ainsi, grâce aux caméras de sa tête et aux encodeurs dont il dispose, le robot peut connaître l’espace exact qu’il occupe et découvrir des itinéraires de manière autonome sans les oublier. Cette connaissance spatiale est essentielle pour que le robot puisse continuer à progresser dans sa compréhension de l’environnement et dans son développement.

Mais ce n’est pas tout, ils ont également montré comment il est capable de classer des objets ou même de créer ses propres classifications pour les organiser. Cela est également très intéressant et permet de savoir quelles tâches on peut attendre d’Optimus dans le futur, tâches qui semblent être étroitement liées à celles relatives aux tâches répétitives tant dans les usines que dans la vie quotidienne. Ainsi, il pourrait bientôt faire et ranger le linge, par exemple. En réalité, il ne faut pas oublier qu’il existe déjà des robots capables de remplacer les humains dans les usines.

Multiple fully Tesla-made Bots now walking around & learning about the real world ???? Join the Tesla AI team → https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/3TZ2znxkfd — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) 16 mai 2023

Ensuite, on a pu voir les robots Optimus effectuer des postures de yoga. C’est très intéressant, car c’est l’une des disciplines qui nécessite le plus d’équilibre dans les phases les plus avancées de sa maîtrise. Ainsi, les postures qu’il a adoptées montrent la robustesse et la fiabilité du robot de Tesla.

Optimus can now sort objects autonomously ???? Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out. Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine ????) → https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) 23 septembre 2023

Il est vrai que même si Optimus a réalisé de grands progrès, il reste encore très en retard par rapport à la concurrence. Les robots de Boston Dynamics sont beaucoup plus agiles, tandis qu’Ameca d’Engineered Arts est capable d’être expressive et d’agir comme un être humain grâce à son IA, bien que sa vision reste encore assez perturbante.

Quoi qu’il en soit, l’existence de ces entreprises et la création de robots de plus en plus avancés ouvrent un avenir très intéressant pour tous ceux qui s’intéressent à ce que la robotique prenne de l’ampleur et occupe enfin la place qui lui revient dans le monde de la technologie.

De plus, ils recherchent encore des collaborateurs pour rejoindre l’entreprise et apporter leurs connaissances en robotique. À priori, ces emplois sont très bien rémunérés, pouvant atteindre 300 000 dollars par an. Cependant, les bureaux se trouvent à Palo Alto, donc le coût de la vie y est très élevé.



