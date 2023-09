Si tu as une Redmi Pad SE, tu as de la chance : Xiaomi vient de sortir une mise à jour qui améliore sa performance.

Malgré le fait que ces derniers temps la plupart des appareils lancés par Xiaomi sont assez bien optimisés dès la sortie de la boîte, la marque ne cesse de travailler sur le logiciel pour améliorer encore davantage leur fonctionnement. Le dernier produit qui a bénéficié de cela est la nouvelle tablette Redmi Pad SE, une tablette fantastique qui devrait maintenant fonctionner de manière plus fluide au quotidien.

En effet, comme nous avons pu le confirmer grâce à MIUIes, le fabricant asiatique vient de lancer la version logicielle V14.0.3.0.TMUEUXM, mise à jour qui est entièrement stable et que vous devriez pouvoir recevoir via OTA dans les prochains jours.

Nous restons avec Android 13, mais Xiaomi s’est concentré sur l’optimisation des performances

Comme nous l’avons dit, bien que cette nouvelle version de MIUI 14 for Pad soit basée sur Android 13, il semble que Xiaomi ait réussi à améliorer deux aspects fondamentaux pour une meilleure expérience avec le produit : la stabilité du système a été améliorée et le lag a été réduit.

C’est quelque chose que nous pourrons remarquer dès que nous installerons ce nouveau logiciel, mais le changement ne sera pas non plus trop significatif car il s’agit d’une tablette qui fonctionnait déjà plutôt bien dès le départ. Néanmoins, il est toujours appréciable de voir des améliorations pour que notre expérience avec le produit soit de plus en plus satisfaisante.

Par conséquent, il ne reste plus qu’à attendre que vous puissiez installer cette mise à jour via les paramètres de l’appareil ou vous pouvez toujours utiliser le fichier que nous avons partagé quelques lignes plus haut dans ce même article.

Source et téléchargement | MIUIes, V14.0.3.0.TMUEUXM

