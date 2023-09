Apple lancerait un nouvel iPad mini 7 avant la fin de l’année

Apple pourrait nous surprendre avec le lancement d’un nouvel iPad mini de septième génération avant la fin de l’année.

Une mise à jour mineure pour ce nouvel iPad mini de septième génération

Alors que nous savons déjà qu’Apple pourrait lancer de nouveaux Mac avec le processeur M3 le mois prochain en octobre, il semble qu’ils ne seraient pas les seuls appareils que l’entreprise lancerait avant la fin de l’année. Selon un nouveau rapport du média DigiTimes, la société de la pomme croquée présenterait un nouvel iPad mini de septième génération.

Quelles nouveautés auraient le prochain iPad mini

Comme le suggère le rapport de DigiTimes, la société basée à Cupertino pourrait lancer un nouvel iPad de petite taille au cours du quatrième trimestre de 2023. Plus précisément, le média indique que les expéditions d’iPad ont baissé de façon séquentielle comparativement à d’autres tablettes au cours du deuxième trimestre de cette année, ce qui a conduit à deux trimestres consécutifs de baisse des volumes d’expéditions d’iPad. Cependant, il est prévu que l’entreprise se redresse quelque peu grâce au lancement d’un nouvel iPad de taille réduite au cours du quatrième trimestre.

DigiTimes a obtenu ces informations auprès des fournisseurs qui fabriquent des composants pour l’iPhone et d’autres produits Apple. Ces sources fournissent généralement des informations fiables, mais il est important de souligner que DigiTimes a un taux d’exactitude quelque peu variable par rapport à d’autres sources telles que Mark Gurman.

Il convient également de noter que des analystes tels que Mark Gurman prévoient une mise à jour mineure de l’iPad mini pour cette année. On ne sait pas avec certitude si ce sera le cas ou non, mais nous savons qu’il existe certaines preuves selon lesquelles un nouveau modèle d’iPad sera lancé cette année et peut-être que ce sera celui-ci. En revanche, il est prévu que les iPad Pro soient entièrement renouvelés en 2024.

Une mise à jour mineure de cet iPad pourrait inclure l’ajout d’un nouveau processeur. Actuellement, l’iPad mini est équipé d’un A15 Bionic, il pourrait donc être livré avec un A16 Bionic, des améliorations de l’appareil photo ou une réduction des bordures. Un écran ProMotion serait également bienvenu, mais il semble qu’Apple ne soit pas intéressé dans cette direction.

