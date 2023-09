Le clavier SwiftKey de Microsoft devient plus utile grâce à ses nouvelles fonctionnalités d’IA

Microsoft SwiftKey vient de se mettre à jour avec quatre nouvelles fonctionnalités d’IA qui amélioreront votre expérience avec le clavier de la société de Redmond.

SwiftKey, l’application de clavier de Microsoft pour Android et iOS

Bien que Gboard reste sans conteste le leader de son segment, SwiftKey est devenu l’un des meilleurs claviers pour Android que vous pouvez installer sur votre téléphone, non seulement parce qu’il apprend de vous pour que vous puissiez écrire plus rapidement, mais aussi parce qu’au cours des derniers mois, il a reçu des fonctionnalités vraiment intéressantes comme l’intégration à Bing Chat, l’IA de Microsoft.

Eh bien, à cet égard, nous venons de découvrir, grâce au média TechCrunch, que Microsoft améliorera SwiftKey avec de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA, que nous vous énumérons ci-dessous.

Objectifs de caméra avec IA, création de stickers et d’images avec IA et un éditeur de texte avec IA

La première grande nouveauté annoncée par Microsoft pour son clavier mobile, SwiftKey, est les nouveaux objectifs de caméra avec IA, une fonctionnalité qui vous permettra de créer des photos, des vidéos et des GIF avec différents effets, car elle compte plus de 250 outils et filtres disponibles pour que vous les utilisiez comme vous le souhaitez.

Ensuite, SwiftKey vous permet désormais d’utiliser l’outil Image Creator de Bing pour créer des stickers basés sur vos propres photos ou selfies, que vous pouvez ensuite partager facilement avec vos amis via des services de messagerie tels que WhatsApp, Telegram ou Facebook Messenger.

De plus, vous pourrez désormais accéder à cet outil de création d’images de Bing directement depuis SwiftKey, ce qui vous permettra de prendre une photo ou de charger une photo que vous avez enregistrée pour obtenir des résultats de recherche visuels dans Bing directement dans le clavier.

Enfin, l’application de clavier de Microsoft se met également à jour avec un éditeur de texte avec IA qui vous aidera à améliorer votre grammaire, votre orthographe et votre ponctuation. Cette fonction est très facile à utiliser car il vous suffit de surligner une phrase pour que cet éditeur vous propose des recommandations et suggestions à ce sujet.

