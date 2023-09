Les iPhone 16 auront un nouveau et mystérieux bouton

Un nouveau bouton serait ajouté aux iPhone 16, bien que sa fonction soit inconnue.

Les iPhone 16 auraient un nouveau bouton Capture

Il y a seulement quelques jours, Apple a lancé les iPhone 15 et iPhone 15 Pro, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas connaître les nouveautés que nous verrons sur les iPhone 16 Pro. Une dernière fuite affirme que ces iPhone auraient un nouveau et mystérieux bouton connu en interne sous le nom de « Capture button » avec le nom de code « Project Nova ».

Tout comme le bouton d’action des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ce nouveau bouton prétend être l’une des caractéristiques de vente les plus importantes des prochains iPhone. Il serait situé du même côté que le bouton d’alimentation, mais en bas. Qui sait, peut-être est-il placé là pour rendre la prise de photos beaucoup plus confortable.

« Capture button » : nous avons déjà l’une des premières nouveautés des iPhone 16 Pro

On s’attend à ce que le nouveau Capture button soit un bouton capacitif au lieu d’un bouton mécanique. Cela signifie qu’il ne bougera pas lorsqu’il est pressé. À la place, le bouton détecte la pression et le toucher, fournissant une rétroaction haptique grâce à l’utilisation de moteurs haptiques, comme cela s’est produit avec le bouton d’accueil des iPhone 7, 8 ou SE.

C’est très intéressant car il y a quelques mois, nous pensions que les iPhone 15 Pro arriveraient avec des boutons d’alimentation et de volume de ce type, mais pendant le développement, ils ont été abandonnés en raison de problèmes de production. Cependant, il semble qu’Apple veuille réessayer avec la prochaine génération d’iPhone en ajoutant un nouveau bouton à l’équation.

Contrairement aux boutons capacitifs qui devaient arriver sur les iPhone 15 Pro, le nouveau bouton dont nous parlons arriverait sur tous les iPhone 16, oui, même sur les modèles de base. Quoi qu’il en soit, nous ne savons pas à quoi servira ce bouton compte tenu du fait qu’ils auraient également le bouton d’action.

D’autres nouveautés que nous verrions sur les iPhone 16 et iPhone 16 Pro

Bien que nous soyons encore à un an de la présentation des nouveaux iPhone 16 par Apple, nous connaissons déjà certaines des nouveautés que nous verrions, comme les suivantes:

Des écrans plus grands sur les deux modèles de 6,7 et 6,9 pouces .

. Le zoom 5x arriverait également sur l’iPhone 16 Pro.

arriverait également sur l’iPhone 16 Pro. Le capteur ultra grand-angle des iPhone 16 Pro serait de 48 mégapixels .

. Face ID sous l’écran.

Boutons de volume haptiques.

Wi-Fi 7.

Il est encore trop tôt pour tous ces rumeurs, mais il faut prendre en compte que Apple planifie ses iPhone longtemps à l’avance et ces nouvelles spécifications pourraient bien se rapprocher de la réalité.

