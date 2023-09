Fantastique offre pour ces écouteurs avec 60 heures de batterie, annulation de bruit et son HD

Réduction de 95% maximum du son ambiant et atteinte de fréquences extrêmement élevées.

Anker sait comment fabriquer des gadgets audio, et ces écouteurs en sont un exemple : vous pouvez obtenir un son incroyable pour peu d’argent.

Vous cherchez de nouveaux écouteurs Bluetooth de type casque ? Bien qu’il y en ait beaucoup sur le marché actuel, nous avons tendance à regarder les marques les plus reconnues dans le domaine audio, telles que Sony, Bose ou Sennheiser. Cependant, il y a d’autres fabricants qui requièrent notre attention. Anker est l’un des meilleurs dans ce domaine, et les Soundcore Q30 sont en promotion à seulement 57,99 euros sur Amazon.

Ils sont vendus à 80 euros sur PcComponentes, ce qui en réalité un prix élevé et bien supérieur à l’offre d’Amazon. Que vous ayez un abonnement à un service de streaming musical comme Music Unlimited ou Apple Music, ou que vous aimiez regarder un film sans déranger personne d’autre, ces écouteurs sont un excellent achat.

Achetez ces écouteurs Bluetooth au prix qu’ils méritent

Les Soundcore Q30 sont équipés de diaphragmes de 40 mm capables de reproduire même les détails les plus subtils de vos morceaux préférés. Les diaphragmes en soie extrêmement flexibles offrent des basses profondes et des aigus définis atteignant une impressionnante fréquence allant jusqu’à 40 kHz, garantissant une clarté exceptionnelle dans la reproduction sonore.

Ces écouteurs Bluetooth sont dotés d’une technologie de réduction avancée du bruit qui vous aide à rester concentré sur votre musique. Deux microphones à détection de bruit travaillent ensemble pour capter et filtrer jusqu’à 95% du son ambiant à basse fréquence, garantissant que rien ne vous distrait de votre expérience musicale.

En plus des deux microphones intégrés, ils intègrent également un algorithme de réduction du bruit, ce qui permet de capturer et d’améliorer votre voix de manière précise lors des appels téléphoniques. Ainsi, ils éliminent efficacement d’autres bruits gênants pour vous garantir des conversations plus claires et sans distractions.

Les Soundcore Q30 sont les compagnons idéaux pour de longues sessions d’écoute. Avec l’annulation active du bruit activée, ils peuvent jouer jusqu’à 40 heures de musique. Si vous souhaitez étendre encore plus leur autonomie, le mode Standard vous permet de profiter de jusqu’à 60 heures de lecture. Même lorsque vous êtes pressé, une charge rapide de seulement 5 minutes vous donne 4 heures de temps de lecture, garantissant que vous ne manquerez jamais de musique quand vous en avez le plus besoin.

Les Soundcore Q30 offrent une annulation de bruit personnalisée avec trois modes différents. Le mode Transport réduit le bruit des moteurs d’avion, le mode Extérieur atténue les bruits de la circulation et du vent, et le mode Intérieur atténue les bruits typiques des bureaux animés et des conversations en arrière-plan.

Donc, vous savez déjà que si vous avez besoin de nouveaux écouteurs Bluetooth pour différentes tâches, ces Soundcore Q30 sont une idée d’achat exceptionnelle. Aujourd’hui, pour seulement 57,99 euros, vous pouvez les obtenir en noir, ou pour 63,99 euros dans les couleurs bleu marine ou rose.

