A posteriori, il est facile de le défendre, mais avec plus de 600 millions d’utilisateurs, HarmonyOS est déjà l’un des systèmes d’exploitation les plus utilisés au monde.

HarmonyOS en est déjà à sa quatrième itération et donne vie à tous les appareils Huawei à l’échelle internationale.

Il est vrai que nous ne sommes pas en mesure de garantir si Huawei est un danger pour la sécurité nationale, donc évidemment nous n’allons pas revenir sur les circonstances de l’interdiction du gouvernement des États-Unis, qui a finalement entraîné la perte de toute la technologie internationale de Huawei, y compris les certifications de Google Play et l’accès à Android.

C’est ainsi qu’un géant qui aspirait à être numéro un de l’industrie s’effondre en quelques mois et présente ensuite HarmonyOS comme un système d’exploitation unifié et sûr pour l’ensemble de sa gamme de nouveaux produits, pas seulement pour les smartphones mais aussi pour les appareils portables et tous types de dispositifs.

Huawei revient dans l’industrie mobile sous le succès d’HarmonyOS, qui est déjà la troisième plateforme mondiale en termes d’utilisateurs : environ 600 millions à l’échelle mondiale.

En dehors de la Chine, HarmonyOS ne s’impose pas particulièrement lors de sa quatrième génération, bien que sa part de marché augmente progressivement grâce à l’excellent travail de Huawei dans ses produits haut de gamme et sa photographie mobile.

Cependant, dans son pays d’origine, les services de Google sont déjà limités par les règles du gouvernement, ainsi que ceux d’autres entreprises occidentales. Cela, ajouté à la force de frappe accrue de Huawei et à une notoriété médiatique qui n’a jamais complètement disparu, fait que le fabricant renaît des cendres grâce à HarmonyOS.

Il est donc clair que, comme nos collègues de Gadget Tendency nous l’ont raconté, le système d’exploitation développé par Huawei est déjà l’un des plus populaires de la planète, comptant à ce jour plus de 60 millions de terminaux mis à jour vers la dernière version.

Et c’est effectivement le cas, HarmonyOS reste un fork basé sur le projet Open Source d’Android, tout comme Cyanogen OS et Firefox OS qui n’ont pas rencontré beaucoup de succès, ou le plus populaire Fire OS d’Amazon avec les services intégrés de la société de Jeff Bezos.

HarmonyOS est en réalité une « fourchette » créée à partir du projet Open Source d’Android, mais sa grande différence est que Huawei l’utilise pour tous types d’appareils, et pas seulement pour les téléphones mobiles.

Les analystes chinois affirment que la série Huawei Mate 60 connaît un grand succès commercial, dépassant toutes les prévisions et obligeant Huawei à augmenter le rythme de production, et que parmi ces 1,2 million d’utilisateurs qui mettent à jour leur appareil quotidiennement, beaucoup utilisent précisément les derniers flagships du fabricant qui dominent la photographie mobile.

C’est le Directeur Général de Huawei, Yu Chengdong, qui a confirmé la bonne santé de l’entreprise en déclarant qu’il existe actuellement plus de 30 versions du système d’exploitation basé sur HarmonyOS capables de répondre à tous types de besoins : terminaux industriels, smartphones, tablettes, dispositifs domestiques, et bien plus encore. Il a également affirmé qu’ils comptent approximativement 600 millions d’utilisateurs à l’échelle mondiale.

Avec tout cela, on peut seulement affirmer que Huawei avait raison de persister malgré l’absence de certifications de Google, et que leur bon travail est toujours présent, puisqu’HarmonyOS est déjà la troisième plateforme mobile mondiale en termes d’utilisateurs actifs… Les temps changent !

