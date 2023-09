Ce Motorola haut de gamme est un chef-d’œuvre avec une chute de 200 euros, Snapdragon 8 Gen 2 et une charge de 125W.

Économisez 200 euros en achetant l’un des smartphones les plus puissants du marché, qui se distingue également par son écran ultra fluide, son design « premium » et son logiciel pur.

L’écran de ce smartphone haut de gamme Motorola impressionne avec ses 165 hertz de rafraîchissement // Image : Urban Techno.

Lorsque vous souhaitez acheter l’un des meilleurs smartphones Android du marché, vous vous tournez généralement vers des marques comme Samsung ou Xiaomi. Cependant, nous vous recommandons également de prêter attention au catalogue de Motorola, car le Motorola edge 40 pro s’y cache. C’est un smartphone haut de gamme d’une qualité impressionnante et que vous pouvez maintenant acheter pour 200 euros de moins, tombant à 699 euros sur Amazon.

C’est un prix révolutionnaire sur le marché, car c’est le smartphone avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 le moins cher que vous pouvez acheter en France. Ce n’est pas n’importe quel processeur, c’est actuellement le plus puissant dans l’univers Android. En plus de sa puissance extrême, il possède également un écran incroyable de 165 hertz, un logiciel Android pur et une charge rapide qui est extrêmement rapide grâce à une puissance de 125W.

MediaMarkt égale le prix d’Amazon, il vous offre également le Motorola edge 40 pro pour 699 euros. Il est plus cher chez PcComponentes, où vous le trouverez à 739,99 euros, et encore plus cher chez Ebay, où il ne baisse qu’à 799,99 euros. Par conséquent, Amazon et MediaMarkt sont les meilleurs stores pour obtenir ce terminal impressionnant pour 200 euros de moins.

Motorola edge 40 pro, un excellent smartphone haut de gamme avec 200 euros de réduction

Le Motorola edge 40 pro offre une expérience de très haute qualité dès que vous le sortez de la boîte. En effet, il présente un design premium très soigné qui en réalité un plaisir à tenir dans vos mains. L’ergonomie est excellente, avec une épaisseur de 8,5 millimètres, un poids inférieur à 200 grammes et des courbes latérales. Au fait, une coque de protection est incluse dans la boîte, vous n’aurez pas besoin de l’acheter séparément.

La qualité de son écran est également extrême, l’un des meilleurs que nous avons testés en 2023. Il s’agit d’un écran OLED incurvé de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et, surtout, d’un taux de rafraîchissement de 165 hertz. Les images sont très nettes, colorées et surtout extrêmement fluides. C’est ici, sur l’écran, qu’un lecteur d’empreintes digitales est également placé, qui fonctionne rapidement et précisément.

Le Motorola edge 40 pro est une véritable bête en termes de puissance, ses performances sont exceptionnelles. Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui fait fonctionner n’importe quelle application avec aisance. Oui, avec ce téléphone, vous pourrez jouer aux jeux Android avec les meilleurs graphismes sans aucun problème. Attention, la puce est accompagnée de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’une version très pure d’Android 13, les ajouts par Motorola sont minimes.

La puissance extrême du terminal est également présente dans la batterie de 4 600 mAh. Tout d’abord, il convient de mentionner que le téléphone résiste parfaitement à une journée d’utilisation, voire plus si vous n’êtes pas très exigeant. Le plus impressionnant est qu’il se charge entièrement en seulement 25 minutes si vous utilisez le chargeur fourni dans la boîte, avec une charge rapide de 125W.

Enfin, le smartphone est équipé d’un triple appareil photo arrière : un objectif principal de 50 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 50 mégapixels et un objectif téléobjectif de 10 mégapixels. De l’autre côté, à l’avant, se trouve un appareil photo frontal de 60 mégapixels. L’expérience photographique avec le Motorola edge 40 pro est bonne, avec des photos de bonne qualité même la nuit. Attention, avec la caméra arrière, vous pouvez même enregistrer des vidéos en 8K.

En résumé, le Motorola edge 40 pro est l’un des meilleurs smartphones du marché, un achat exceptionnel dont vous pourrez profiter pendant de nombreuses années. Il bénéficie maintenant d’une remise de 200 euros, profitez de l’occasion sur Amazon ou chez MediaMarkt.

