Amazon investit 4 milliards de dollars dans l’entreprise créatrice du principal concurrent de ChatGPT

Amazon vient d’annoncer un investissement de 4 milliards de dollars dans la deuxième entreprise d’IA au monde, dont les technologies seront bientôt intégrées à ses produits.

Amazon vient de devenir propriétaire minoritaire d’Anthropic, un concurrent direct de ChatGPT.

Il est vrai que l’entreprise qui connaît la plus forte croissance grâce à l’IA n’est ni Google, ni OpenAI, même si ces derniers bénéficient du support financier considérable de Microsoft, ce qui rend moins douloureuse la dépense. Mais il est très clair qui est le numéro deux de l’intelligence artificielle au niveau des entreprises. Et non, cela ne commence pas par un G.

Nous parlons d’Anthropic, une entreprise concurrente directe d’OpenAI que Amazon a annoncé lundi vouloir investir des sommes indécentes dedans. Comme le rapporte The Verge, le montant s’élèverait à 4 milliards de dollars, ce qui est une belle somme malgré son éloignement par rapport aux 13 milliards de dollars que Microsoft a dépensés dans OpenAI.

Amazon veut sa part du gâteau

Il ne fait aucun doute que la course à l’armement la plus importante des entreprises technologiques concerne les intelligences artificielles. Amazon ne veut pas être en reste, c’est pourquoi ils ont décidé d’investir dans Anthropic et dans Claude 2, leur chatbot similaire à ChatGPT ou à Bard.

Et en quoi ce Claude 2 est-il différent ? Eh bien, selon ses responsables, il est plus sûr et fiable que les autres modèles d’IA générative car il est guidé par une série de principes lui permettant de revoir ses propres réponses, plutôt que de dépendre de modérateurs humains. Il répond également à des demandes plus importantes, ce qui en réalité un choix idéal pour les environnements professionnels.

Dans le cadre de cet investissement, Amazon devient propriétaire minoritaire d’Anthropic et intègrera sa technologie dans plusieurs produits de son activité. Cela inclut le service de création d’applications d’IA connu sous le nom d’Amazon Bedrock. Anthropic bénéficie également de l’accord, car il utilisera des puces d’Amazon pour construire, entraîner et déployer ses futurs modèles d’IA.

Google a également montré de l’intérêt pour Anthropic, avec 10% des actions et un investissement de 300 millions de dollars. Malgré le nouvel accord avec Amazon, il semble que cette collaboration se poursuivra.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :