OnePlus dévoile OxygenOS 14, sortie officielle mi-novembre

OnePlus a lancé OxygenOS 14 basé sur Android 14 à l’échelle mondiale le 25 août. Il y a environ un mois, OnePlus avait initialement annoncé la date de lancement d’OxygenOS 14 pour le 25 septembre, et beaucoup d’entre nous pensaient qu’il s’agirait d’une version stable, car à cette période la version bêta publique d’OxygenOS 14 devait également être disponible, donnant à l’entreprise suffisamment de temps pour les tests.

Il semble que OnePlus ait voulu dire la date de lancement et non la date de sortie. De plus, OnePlus ne peut pas sortir Android 14 stable avant Google. La sortie officielle d’Android 14 de Google était attendue plus tôt ce mois-ci mais a été retardée. Et maintenant, Android 14 pour Pixel devrait être disponible pour le public d’ici les deux prochaines semaines.

Nous avons maintenant également la chronologie officielle pour la sortie stable d’OxygenOS 14 pour le OnePlus 11 5G. Le OnePlus 11 sera le premier à recevoir OxygenOS 14, le déploiement étant prévu pour mi-novembre.

Alors, qu’a lancé OnePlus aujourd’hui ? La société nous a présenté toutes les principales nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles aux utilisateurs avec la mise à jour OxygenOS 14. En plus de cela, la version bêta ouverte 2 d’OxygenOS 14 a également été publiée pour le OnePlus 11 5G.

Lors de l’annonce le mois dernier, OnePlus a présenté une nouvelle plateforme de performance propriétaire appelée Trinity Engine. OnePlus a travaillé dessus pour améliorer les performances de l’appareil, l’efficacité énergétique, et plus encore. Trinity Engine devrait offrir une expérience plus rapide et plus fluide sur les appareils OnePlus, en améliorant le multitâche, la gestion des tâches lourdes, en réduisant la consommation d’énergie, et plus encore. En savoir plus à ce sujet sur la page officielle.

De la manière dont OnePlus a décrit le Trinity Engine, il semble avoir le potentiel de surpasser les autres téléphones sur le marché. Cependant, nous savons comment les choses se passent dans la vie réelle.

OxygenOS 14 apporte des fonctionnalités utiles qui peuvent nous faciliter la vie. Certaines des fonctionnalités utiles sont Auto Pixelete 2.0 qui floute les informations sensibles comme les numéros de carte de crédit lors du partage de captures d’écran.

Refined Aquamorphic Design 2.0 qui améliore certains éléments comme les couleurs, les animations, la musique, et plus encore. Et puis il y a Fluid Cloud, qui peut être facilement décrit comme une copie de l’île dynamique de l’iPhone. Il y a beaucoup d’autres nouvelles fonctionnalités comme le nouveau thème AOD, l’amélioration de l’application Notes par défaut, le découpage intelligent, et plus encore.

