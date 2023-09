Oubliez Xiaomi : ce téléphone a tout ce dont vous avez besoin et coûte seulement 205 euros

Le smartphone de realme répond à tous les critères, c’est génial et son prix atteint des niveaux minimaux.

L’écran du realme 10.

L’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme récemment présentés par realme est en promotion sur Amazon. Vous avez l’occasion d’obtenir le realme 10 pour seulement 205 euros dans sa version mondiale, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage intéressants.

Notre protagoniste dispose d’un écran de qualité, d’un processeur plus que performant, de 3 caméras et d’une batterie de 5 000 mAh que vous pourrez exploiter au maximum. Très peu de smartphones sont capables de rivaliser pour seulement 200 euros, tout n’est pas du Xiaomi dans ce monde.

Nous parlons d’un smartphone élégant, son dos brillant ne passe pas inaperçu. Il en va de même pour sa face avant, occupée par un écran AMOLED de 6,4 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est de qualité, un excellent endroit pour profiter de vos séries, films et jeux préférés.

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33W

NFC et prise pour casque

Ces applications auxquelles vous êtes accro se déplaceront sans problème, le cerveau de ce realme est une puce que nous connaissons bien. Le Helio G99 fabriqué par MediaTek vous donnera l’énergie dont vous avez besoin et offrira à ce realme une longue et prospère durée de vie. De plus, comme nous l’avons mentionné, il est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Nous n’oublions pas sa double caméra arrière, vous pourrez prendre de bonnes photos presque n’importe où. Le smartphone de realme dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’une caméra macro pour vous rapprocher au maximum de vos objectifs. À l’avant, en revanche, un capteur de 16 mégapixels pour vos selfies.

Si vous cherchez un bon smartphone pour 200 euros, ce realme est une option à prendre en compte. Vous avez pu le constater de vos propres yeux, le realme 10 a tout ce dont vous avez besoin pour en profiter pendant des années, c’est une véritable assurance vie. Les offres d’Amazon ne sont disponibles que pour une durée limitée, prenez cela en compte.

