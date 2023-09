Redessine complètement ton Xiaomi avec cette astuce simple pour changer la police ou le style de caractères de MIUI.

Un de tes amis ou amies montre fièrement un MIUI entièrement personnalisé, avec une police système différente de la nôtre? C’est assez facile à changer. Bien que cela nécessite quelques étapes inconnues des utilisateurs.

MIUI permet non seulement de modifier la police, mais aussi le type de caractère, la couleur et la taille. Pour cela, il vous suffit de suivre cette petite astuce.

Étape 1: changer de région

La première étape pour changer la police de votre téléphone Xiaomi ou Redmi consiste à changer la région du smartphone. Cette fonction est disponible sur tous les terminaux Xiaomi, Redmi ou POCO équipés de la surcouche MIUI 9 ou supérieure.

Pour changer la région du téléphone, il vous suffit de suivre cette démarche :

Accédez aux Paramètres et descendez jusqu’à « Paramètres additionnels » Une fois à l’intérieur, appuyez sur « Région ». Maintenant, changez cette région en « Inde », l’un des rares pays qui dispose d’une boutique pour personnaliser la police de votre Xiaomi.

Étape 2: télécharger une police différente de celle du système

Une fois que vous avez changé la région, vous devrez entrer dans l’application « Thèmes ». Elle se trouve dans le tiroir d’applications. Lorsque vous entrez, vous verrez que quelque chose a changé, il y a une nouvelle icône en bas de la marge.

Cette icône est un ‘T’ majuscule et lorsque vous entrez, vous pouvez modifier la police par défaut, choisir parmi des centaines de polices différentes, les télécharger et les enregistrer, etc.

Et comment les appliquer ? Très simple. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, vous devrez sélectionner la police qui vous plaît le plus et appuyer sur l’icône « Gratuit ». Ne vous inquiétez pas non plus si c’est un thème premium, il vous demandera de regarder une publicité pour soutenir l’artiste et vous pourrez immédiatement télécharger la police.

Une fois la nouvelle police téléchargée, appuyez sur « Appliquer ». À ce moment-là, le système vous demandera de redémarrer le terminal pour appliquer la police. Redémarrez et voilà, vous aurez installé la nouvelle police sur votre Xiaomi, Redmi ou POCO.

Soit dit en passant, si les résultats ne vous conviennent pas car le « poids » de la police est trop épais, petit ou stylisé, vous pouvez toujours aller dans les paramètres de la police en suivant cette démarche :

Accédez à « Paramètres » > « Affichage » > « Taille du texte » Maintenant, dans la barre inférieure divisée en plusieurs points, choisissez la taille qui vous convient le mieux, de XS, S, M, L, XL à XXL.

Une fois la taille de la police modifiée, si vous n’êtes toujours pas satisfait, vous pouvez également modifier la couleur de la police. Il vous suffit de suivre ces étapes :

Accédez à « Paramètres » > « Affichage » > « Thème de couleurs » Dans cette section, vous pourrez choisir la couleur de la police pour MIUI. Choisissez celle qui vous plaît le plus, en plus de pouvoir modifier la température des couleurs, l’indice de saturation et le contraste. Vous savez que MIUI ne manque pas d’options.

Et si vous en avez marre d’une police et que vous voulez la changer, il vous suffit de suivre cette démarche :

Accédez à « Paramètres » > « Affichage » > « Police » Le système vous ramènera à l’application « Thèmes », où vous pourrez choisir un nouveau thème ou revenir à l’ancienne police ‘Roboto’ dans la section « Mes polices ». Il vous suffit de redémarrer et vous retrouverez la typographie d’origine.

