Acheter un téléphone Xiaomi avec la 5G coûte moins de 200 euros : écran AMOLED, Qualcomm et 2 jours de batterie

Sous les 200 euros, vous pouvez profiter d’un téléphone mobile avec une connectivité 5G, un écran de très bonne qualité, de bonnes performances pour une utilisation basique et une autonomie extrêmement longue.

J’ai testé ce téléphone mobile Xiaomi avec 5G et il m’a semblé magnifique dans le modèle de couleur verte // Image : Urban Techno.

Le prix élevé des téléphones mobiles avec connectivité 5G est une chose du passé, vous pouvez désormais en obtenir un pour moins de 200 euros. L’exemple parfait est le Redmi Note 12 5G, que j’ai pu analyser il y a quelques mois et qui m’a agréablement surpris par son excellent rapport qualité-prix. Avant de vous parler de toutes ses qualités, sachez qu’il bénéficie d’une réduction spectaculaire qui vous permet de l’acheter pour seulement 192 euros sur Amazon dans le modèle 4 Go + 128 Go.

Personnellement, je pense qu’il est encore meilleur d’acheter le Redmi Note 12 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et pour seulement 196 euros sur AliExpress Store, c’est-à-dire seulement 4 euros de plus que le modèle inférieur. La version 6 Go + 128 Go a un prix de vente recommandé de 299,99 euros, ce qui signifie que vous économisez plus de 100 euros si vous l’achetez sur AliExpress Store. De plus, la livraison est gratuite et en provenance de France, vous n’aurez donc rien à attendre.

Dans l’analyse du Redmi Note 12 5G, nous vous avons déjà dit que c’est une option bonne, belle et pas cher qui a tout pour devenir un best-seller. C’est un téléphone mobile confortable, avec un écran AMOLED de qualité, de bonnes performances et une autonomie pouvant aller jusqu’à 2 jours. Sans aucun doute, son achat vaut largement moins de 200 euros.

Obtenez un bon téléphone mobile Xiaomi avec 5G pour moins de 200 euros

Un détail qui peut sembler insignifiant mais qui est crucial dans l’expérience d’utilisation du téléphone que vous allez acheter est le design. Je dois souligner que ce Redmi Note 12 5G m’a semblé particulièrement confortable en raison de son épaisseur (7,98 millimètres), de sa légèreté (189 grammes) et de ses bords incurvés. Tout cela rend la prise en main agréable et sûre, et le téléphone ne devient pas lourd même après une utilisation prolongée. De plus, l’offre d’AliExpress Store vous permet de choisir entre le modèle de couleur verte, bleue et noire.

L’un des points forts du Redmi Note 12 5G est son écran AMOLED, qui offre une très bonne qualité d’image compte tenu du prix du téléphone. Il a une taille de 6,67 pouces, une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, ce qui se traduit par des images nettes, des couleurs vives et une grande fluidité. La qualité de cet écran en réalité un bon téléphone pour regarder des vidéos, des séries, des films et tout autre contenu multimédia.

Sous le capot se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, qui offre une expérience positive pour une utilisation basique que tout utilisateur peut en faire. Je parle ici de consulter les réseaux sociaux, de discuter sur WhatsApp, de rechercher des informations sur Google Chrome ou de regarder des vidéos sur YouTube. Le Snapdragon 4 Gen 1 peut également exécuter des jeux, mais il faut toujours avoir à l’esprit que l’expérience ne sera pas la plus fluide.

Soit dit en passant, ce processeur se distingue également par sa connectivité 5G. Par ailleurs, nous avons constaté qu’il n’est disponible qu’avec 128 Go de stockage. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez étendre sa mémoire jusqu’à 1 To avec l’une des meilleures cartes microSD. En ce qui concerne le système d’exploitation, il a été mis à jour vers Android 13 il y a quelques mois, tandis que MIUI 14 est disponible depuis le début.

Une autre raison pour laquelle je vous recommande ce Redmi Note 12 5G est qu’il offre une autonomie prolongée. Il est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui, avec une utilisation normale, peut tenir jusqu’à 2 jours avant de devoir la recharger. Je trouve également très positif le fait qu’il prend en charge la charge rapide de 33 W, ce qui signifie que vous n’aurez besoin que d’un peu plus d’une heure pour le charger à 100%.

Enfin, la caméra de meilleure qualité qu’il embarque est celle à l’arrière avec 48 mégapixels, avec laquelle vous pourrez prendre de bonnes photos et vidéos en Full HD. En fin de compte, le Redmi Note 12 5G vous offre une expérience très équilibrée pour peu d’argent, seulement 196 euros sur AliExpress Store.

