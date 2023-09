Nouveau DJI Mini 4 Pro : le meilleur drone de 249 grammes est maintenant plus sûr et polyvalent que jamais

DJI affine la recette de son drone le plus polyvalent, ce DJI Mini 4 Pro qui est maintenant le plus sûr et le plus facile à piloter sur le marché.

Voici le nouveau DJI Mini 4 Pro, désormais doté d’un révolutionnaire système de détection des obstacles omnidirectionnel.

La société chinoise DJI est une véritable référence dans le domaine des drones avec caméra, donc lorsque les personnes de Shenzhen parlent, nous prêtons tous attention à ce qu’ils présentent. De plus, dans ce cas, le fabricant a voulu mettre à jour ce qui est probablement le drone compact le plus complet et polyvalent du marché, cette nouvelle génération appelée DJI Mini 4 Pro franchit un pas de plus pour affiner la recette avec tout ce qui avait fuité de Chine.

Et DJI a prévu une fin d’année 2023 très intéressante, en nous montrant d’abord la DJI Osmo Action 4 en tant que leur caméra d’action la plus performante, qui n’a finalement servi que de parfaite mise en bouche pour un DJI Mini 4 Pro qui a tout pour réussir, à partir de cette limite de 249 grammes qu’il n’a pas dépassée pour éviter la nécessité d’une licence et le maintenir ainsi comme le drone compact et polyvalent que nous voudrions tous avoir.

Nous allons maintenant vous expliquer toutes les modifications apportées depuis le DJI Mini 3 Pro, mais pour ceux qui veulent réserver leur appareil, nous vous fournissons toutes les informations sur le site web officiel du fabricant:

DJI Mini 4 Pro, toutes les informations et réservations

Les drones DJI Mini Pro : un produit parfaitement abouti, maintenant encore meilleur

Si DJI est le roi incontesté dans le secteur des drones avec caméra pour le loisir et les professionnels, alors sa famille ‘Mini Pro’ est celle choisie par tous les utilisateurs qui ont besoin de polyvalence et de confort lors du vol, car son design compact et son poids de 249 grammes lui permettent de fonctionner sans licence en respectant simplement les règlements et limitations des autorités locales.

Grâce à cette polyvalence, DJI n’a pas voulu modifier grand-chose d’un design déjà abouti, presque parfait. Cette quatrième itération sert donc de produit affiné qui approfondit encore plus les fonctionnalités et les possibilités d’un appareil absolument impressionnant, qui tient presque dans une poche mais dispose de fonctionnalités professionnelles.

DJI a amélioré l’enregistrement vidéo et les possibilités de la caméra du Mini 4 Pro, qui sera également capable de maintenir la mise au point et de suivre automatiquement les sujets pour enregistrer des vidéos les plus spectaculaires en extérieur.

C’est ainsi que le fabricant basé à Shenzhen a réussi à améliorer à la fois la caméra et les systèmes de sécurité du DJI Mini 4 Pro, qui atteint maintenant les normes les plus élevées pour que le vol soit un jeu d’enfant, tout en conservant ce que nous connaissons déjà du produit, comme sa légèreté ou son faible niveau sonore, ainsi que son autonomie, qui reste de 34 minutes avec une batterie complète.

Et ce n’est pas tout, car la société chinoise nous présente une nouvelle génération de sa caméra, qui continuera à utiliser le capteur CMOS de 1/1,3 pouces et 48 mégapixels avec enregistrement vertical, mais qui cette année 2023 élargit les formats de l’enregistrement vidéo avec le 4K@60fps avec HDR, le slow motion jusqu’au 4K@100fps et les Vídeo Night Shots.

Il sera bien sûr possible de partager directement sur les réseaux sociaux, et nous aurons tous les systèmes de positionnement et de suivi des sujets pour capturer les vidéos les plus spectaculaires sans avoir besoin d’être un professionnel de la photographie ou du vol de drones.

Le nouveau DJI Mini 4 Pro est le drone le plus sûr que vous pourrez posséder

Cependant, vraisemblablement la chose la plus importante et l’amélioration la plus vantée de ce DJI Mini 4 Pro va être son nouveau système de sécurité, qui permettra à n’importe quel utilisateur de piloter ce drone pratiquement sans dangers et sans crainte de collisions ou de pertes d’un appareil qui est assez coûteux.

En effet, maintenant les capteurs anti-collision du DJI Mini 4 Pro analysent l’environnement dans toutes les directions pour obtenir un système de détection des obstacles à 360 degrés, qui grâce également à la capacité de traitement de l’appareil empêchera en temps réel le drone de se heurter à tout objet sur son chemin. De plus, la télécommande nous montrera des alertes en conséquence.

La détection des obstacles omnidirectionnelle et le nouveau système avancé d’assistance au pilote 5.0 rendent le vol du DJI Mini 4 Pro le plus sûr et fiable possible, sans possibilité de collision ou de perte de l’appareil dans une portée allant jusqu’à 8 kilomètres en Europe.

Cela est rendu possible grâce à un système de capteur ToF en 3D accompagné de quatre capteurs de vision grand-angle et d’une paire de capteurs supplémentaires pour la vision inférieure, qui en combinaison permettent au drone de détecter les obstacles dans toutes les directions et de s’arrêter automatiquement avant de les heurter. Le système avancé d’assistance au pilote 5.0 (APAS) garantira que l’appareil puisse freiner ou éviter les obstacles automatiquement pendant le vol, ce qui permettra même aux moins habiles de le piloter sans aucune crainte.

Et ce n’est pas tout, pour compléter la fiche technique d’un drone de très haut niveau, nous disposons également de la nouvelle technologie DJI O4 qui nous permettra de le contrôler à une distance allant jusqu’à 20 kilomètres (8 kilomètres en Europe) avec une transmission vidéo en direct en FullHD jusqu’à 1.080p@60fps.

DJI Mini 4 Pro, prix et disponibilité

Le nouveau DJI Mini 4 Pro est désormais disponible en France, avec une livraison en 2-4 jours ouvrables et un prix de départ de 799 euros pour le modèle de base, qui comprend la télécommande standard DJI RC-N2 qui nécessite l’utilisation d’un téléphone portable comme écran de contrôle.

Il est également possible d’acheter un pack comprenant la télécommande DJI RC-2, avec un écran intégré, pour un prix supérieur de 999 euros.

Enfin, le fabricant chinois mise à nouveau sur un pack ‘Fly More’ qui porte la facture à 1.129 euros et comprend plusieurs accessoires clés tels que trois paires d’hélices, un tournevis, une protection pour la nacelle de la caméra principale, un sac de transport et surtout, un hub de charge et trois batteries pour voler plus longtemps sans avoir besoin d’être près d’une prise de courant.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :