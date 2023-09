Les caractéristiques de la Google Pixel Watch 2 sont révélées grâce à une fuite de dernière minute

Le Google Pixel Watch 2 sera la nouvelle montre intelligente de Google et accompagnera la nouvelle famille de terminaux Google Pixel 8, ses caractéristiques ont été révélées.

La Google Pixel Watch 2 se dévoile entièrement : ses caractéristiques principales ainsi que son design sont révélés et Google confirme son intention de rivaliser avec Apple

La Google Pixel Watch 2 est l’une des montres intelligentes les plus attendues sur le marché. Il s’agit de la deuxième génération de la montre connectée de Google, qui promet d’améliorer les performances de son prédécesseur et de rivaliser avec les meilleurs appareils du secteur. Quelles nouveautés apportera la Google Pixel Watch 2 ? Quand sera-t-elle lancée et à quel prix ? La première question a déjà sa réponse grâce à une récente fuite.

Le 4 octobre sera la date de présentation des nouveaux appareils de Google. La fuite qui provient de Kamila Wojciechowska et qui a été relayée par 91mobiles a permis de voir les principales fonctionnalités de la nouvelle Google Pixel Watch 2. Parmi celles-ci figure l’intégration complète avec Fitbit.

La Google Pixel Watch 2 dévoile toutes ses caractéristiques avant la présentation officielle

La liste des nouveautés est longue et comprend tous ces changements : nouveau capteur cardiaque, mesure du stress par la température corporelle, sept sports qui se déclenchent automatiquement dès leur pratique, entraînement de rythme, nouvelles mesures de sécurité pour éviter les situations à risque, envoi de la localisation en temps réel aux contacts d’urgence, autonomie de 24 heures avec le mode AOD activé, notifications de début et de fin d’activité.

Il est clair que la Google Pixel Watch 2 veut rivaliser avec l’Apple Watch Series 9. Pour que la concurrence soit équitable, ce que Google a fait, c’est d’intégrer des fonctionnalités de sécurité telles que celle mentionnée et destinée à éviter tout type d’accident fatal en partageant la localisation avec les contacts d’urgence. De plus, les informations médicales pourront également être intégrées afin d’être ensuite partagées avec les services de santé.

Il est prévu que la nouvelle Pixel Watch 2 arrive aux côtés des Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro, les caractéristiques des deux appareils ayant été révélées aujourd’hui. Logiquement, la version stable d’Android 14 sera également lancée et elle révolutionnera la manière dont les utilisateurs utilisent leurs appareils avec le système d’exploitation de Google. Le prix qui a été dévoilé indique que cette nouvelle montre intelligente coûterait 349 livres, 402 euros, ce qui est une étiquette élevée et que peu d’utilisateurs sont prêts à payer.

