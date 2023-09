Ce pack de PS5 avec le nouveau EA Sports FC 24 coûte maintenant 120 euros de moins grâce à cette offre

Vous pouvez dès maintenant réserver ce pack à prix réduit et vous avez jusqu’au 12 octobre pour l’obtenir.

Si vous êtes fan de jeux vidéo et de football, il est fort probable que l’un des jeux que vous attendez le plus soit le nouveau EA Sports FC 24, le successeur de la saga FIFA d’Electronic Arts, qui est disponible en accès anticipé, bien que sa sortie officielle soit prévue le 29 septembre prochain. Bien entendu, le jeu sera disponible sur les consoles PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch; cependant, l’offre dont nous disposons pourrait fortement vous intéresser.

Si vous êtes à la recherche d’une PS5 et que vous souhaitez obtenir le nouveau EA Sports FC 24 pour l’inaugurer, nous pensons que cette promotion est parfaite pour vous. Vous pouvez actuellement le réserver dans plusieurs stores, comme Amazon ou Ebay, par exemple; un pack PlayStation 5 comprenant un code de téléchargement numérique du jeu sportif mentionné précédemment à un prix très réduit. C’est exact, vous pouvez obtenir ce pack avec une réduction de 120 euros sur son prix recommandé.

Sautez sur le terrain de la nouvelle génération !⚽ Obtenez MAINTENANT votre nouvelle #PS5 avec #FC24 pour beaucoup moins depuis PlayStation Direct????https://t.co/8ESp4LaIgC@easportsfces pic.twitter.com/0J6DAfAdvK — PlayStation Plus España (@PSPlusES) 25 septembre 2023

Le prix de ce pack composé d’une PS5 et d’une copie numérique du nouveau EA Sports FC 24 est de 619,99 euros, bien qu’il s’agisse du prix une fois cette offre intéressante terminée, ce qui sera le 12 octobre prochain. Pour le moment, vous pouvez obtenir ce super pack pour un prix de 499,99 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction de 120 euros. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite, bien que si vous l’achetez maintenant, vous ne le recevrez pas avant le 3 octobre. Par ailleurs, comme nous l’avons mentionné, cette promotion est valable dans d’autres établissements tels que Ebay ou PcComponentes, tandis que chez MediaMarkt, nous ne voyons pas que l’offre soit active, du moins il semble que ce soit le cas.

Il convient de mentionner que la PlayStation 5 incluse dans ce pack est le modèle Standard, c’est-à-dire celui qui est équipé d’un lecteur de disques et qui se distingue par son poids plus léger. Bien sûr, cette console vous permettra de jouer à des jeux pour PS5 et PS4, en plus de profiter de séries et de films en Blu-ray, bien que vous puissiez également utiliser certaines des principales plates-formes de streaming sur la console Sony elle-même. Cette PS5, à l’intérieur, est dotée d’un processeur AMD Zen 2 à huit cœurs et d’un GPU personnalisé AMD RDNA 2, qui utilise les technologies ray tracing et HDR pour nous offrir des graphismes plus réalistes.

D’autre part, cette console dispose d’une connexion HDMI 2.1, qui nous permet d’obtenir une résolution maximale de 4K à 120 fps sur une smart TV ou un moniteur compatible. La PlayStation 5 comprend également une technologie audio 3D Tempest et une unité de stockage SSD avec 825 Go disponibles, bien que seuls 667 Go soient utilisables pour télécharger des jeux PS5 et PS4 via le PlayStation Store. Toutefois, si vous trouvez cet espace de stockage insuffisant, vous pouvez toujours l’augmenter en ajoutant un disque SSD externe.

➡️ Voir l’offre PlayStation5 + EA Sports FC 24

En dehors de cela, ce pack, tout comme lorsque vous achetez la console seule sans aucun ajout, comprend également la manette DualSense en noir et blanc. Cette manette, comme vous le savez déjà, offre une immersion accrue grâce à sa technologie háptica et ses gâchettes adaptatives. Cela dit, rappelez-vous que si vous souhaitez obtenir une PlayStation 5, vous pouvez maintenant réserver celle-ci avec un pack comprenant le nouveau EA Sports FC 24 au prix de 499,99 euros jusqu’au 12 octobre, que ce soit sur Amazon ou dans l’un des autres stores mentionnés.

