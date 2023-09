Epic Games Store propose un autre jeu gratuit pouvant être réclamé pour toujours

My Pet Hooligan est le jeu que vous pouvez obtenir gratuitement et pour toujours depuis l’Epic Games Store.

Ceci est un autre jeu gratuit que vous pouvez obtenir dans l’Epic Games Store

Les jeux gratuits sont l’une des meilleures habitudes de l’industrie du jeu vidéo, et sur PC, c’est une habitude beaucoup plus courante que sur les autres plateformes, bien que de nombreuses promotions de ce type arrivent également sur les consoles. Quoi qu’il en soit, sur ordinateur, Steam a généralement le mérite d’être le leader en matière de mise à disposition de jeux gratuits pour ses utilisateurs, mais ce n’est pas le seul et, comme vous le savez sûrement déjà, l’Epic Games Store le suit avec ses jeux gratuits qui arrivent chaque jeudi. La boutique de jeux des créateurs de Fortnite propose actuellement deux jeux vidéo gratuits jusqu’au jeudi prochain, où deux autres prendront la relève de leur célèbre promotion.

Cependant, en plus des titres annoncés chaque semaine dans le cadre de leur habitude de donner des jeux, l’Epic Games Store propose également d’autres offres gratuites, parmi lesquelles on trouve désormais un nouveau titre, sorti le 20 septembre dernier. Le jeu en question est My Pet Hooligan et vous pouvez l’ajouter à votre bibliothèque de jeux de l’Epic Games Store pour toujours, au moment qui vous convient, car il n’y a aucune indication que cette promotion prendra fin à un moment donné.

Vous pouvez obtenir My Pet Hooligan gratuitement et pour toujours depuis l’Epic Games Store

Peut-être qu’à l’avenir, une date de fin sera annoncée pour cette promotion, ou même qu’il sera dit qu’il ne sera pas disponible en permanence dans notre bibliothèque de jeux, mais pour l’instant, tout semble indiquer que My Pet Hooligan sera à nous pour toujours. Quoi qu’il en soit, il convient de mentionner que cette proposition est actuellement en accès anticipé, donc le jeu final pourrait être différent au moment de sa sortie. Par conséquent, il peut être intéressant de voir comment ce jeu d’AMGI Animation évolue avec le temps.

« Révoltez-vous contre le méchant seigneur Metazuckbot en semant le chaos dans la ville de Hooliland. Combattez vous-mêmes, détruisez des choses, faites du scooter comme un professionnel du skateboard, graffiti sur les bâtiments ou tout simplement passez du temps avec des amis. Jouer comme vous le souhaitez, c’est ce que signifie être un Hooligan », indique sa description dans l’Epic Games Store.

Téléchargez My Pet Hooligan GRATUITEMENT sur l’Epic Games Store

Enfin, l’Epic Games Store nous proposera deux nouveaux jeux gratuits dès jeudi prochain, mais il est fort probable que nous n’ayons pas à attendre si longtemps pour découvrir de nouvelles propositions gratuites, que ce soit de la propre boutique Epic Games ou de Steam, par exemple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :