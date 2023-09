Frire tout ce qui vous vient à l’esprit de manière saine avec la plus grande friteuse à air de Xiaomi : bonjour, Smart Air Fryer de 6,5 litres

Ni de 3 ni de 4. Six litres et demi, c’est la capacité de la nouvelle Xiaomi Smart Air Fryer, la nouvelle friteuse à air de l’entreprise, qui double presque la capacité de son premier modèle. Et ces types de friteuses sont sans aucun doute là pour rester.

Le trending n’est peut-être plus aussi fort, mais de nombreux influenceurs Fitness et #RealFooder publient du contenu en cuisinant avec des friteuses à air – qui n’utilisent pas d’huile, seulement de l’air chaud. Et celles de Xiaomi sont à la fois intelligentes et économiques, comme le dernier modèle qu’ils ont présenté.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L

Tout en conservant le même design que la gamme, la Xiaomi Smart Air Fryer Pro 6.5L a comme grande nouveauté, en plus de sa taille, la fenêtre avant qui permet de voir la cuisson des aliments sans avoir à ouvrir le tiroir pour le voir, ce qui interrompt le processus. L’appareil dispose également d’un système d’extraction de l’huile – si vous l’avez utilisé pour donner de la texture – et de techniques de cuisson sans avoir à retourner les aliments et à éliminer les résidus, ce qui garantit une cuisson plus pratique et des repas encore plus sains.

Avec une puissance énorme allant jusqu’à 1 800W, la friteuse permet de régler une plage de température de 40 à 230 degrés. Cette plage vous permet d’utiliser la Air Fryer comme une yaourtière, un déshydrateur de fruits, un four pour rôtir et un micro-ondes pour décongeler, ce qui vous permet de frire, décongeler et fermenter. Une fois la cuisson terminée, l’appareil comprend une fonction automatique de maintien au chaud pendant 30 minutes pour qu’il ne refroidisse pas trop ni ne cuise en excès.

Une friteuse qui se connecte au téléphone portable et permet d’utiliser des commandes vocales

La Smart Air Fryer a une circulation d’air chaud à 360º, ce qui cuit complètement l’aliment. Et le meilleur de faire partie de l’écosystème Xiaomi est que cette friteuse est intelligente, donc vous pouvez la connecter à l’application Xiaomi Home, la programmer pour qu’elle démarre à une heure précise, et elle sera prête quand vous arriverez.

La friteuse possède une seule commande avec une roulette, un écran OLED, un revêtement antiadhésif et une grande fenêtre avant pour pouvoir voir comment les produits cuisent sans avoir à l’ouvrir, évitant ainsi d’interrompre le processus. Vous pouvez même lui donner des ordres vocaux avec des assistants virtuels comme celui de Google.

Avec une date de sortie prévue pour le 27 septembre en Chine, la Xiaomi Smart Air Fryer de 6.5 litres ne coûte que 449 yuans, soit environ 58 euros au taux de change, et pour l’instant elle reste sur le marché chinois. Espérons que Xiaomi la ramène finalement en Europe, car avec ce prix et cette taille, certains d’entre nous en profiteraient pour changer de Air Fryer.

Via | GizChina Italia

