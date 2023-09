ChatGPT va à la recherche de Siri et de l’Assistant Google : maintenant il peut t’écouter et te parler

IA peut déjà communiquer par la voix et analyser les images que vous lui envoyez.

Voici les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT.

ChatGPT pourra vous répondre à voix haute et évaluer les images que vous lui envoyez. L’intelligence artificielle a intégré ces deux nouvelles fonctions, ce qui signifie que nous n’aurons plus besoin de Siri ou de l’Assistant Google pour résoudre nos questions. Ainsi, vous pourrez utiliser ChatGPT pour animer un débat et le faire entendre à tous les convives, ou pour lui envoyer une photo d’un problème mathématique afin qu’il vous indique comment le résoudre.

Comment utiliser la voix sur ChatGPT

Commençons par la voix. ChatGPT peut désormais vous écouter, converser avec vous ou s’exprimer à voix haute, il ne se limitera plus à répondre par du texte uniquement. Pour le moment, cela n’est possible que dans l’application, qui est disponible à la fois sur Android et sur iPhone. De plus, seuls les utilisateurs Plus et Entreprises y auront accès.

L’IA disposera de 5 types de voix, car des acteurs de doublage ont été engagés à cet effet. De plus, elle bénéficiera de différents modes, tels que Story (histoire), pour raconter une histoire aux enfants, ou Explanation (explication), pour répondre à toutes vos questions. Il y aura également les modes Poem (poème), Speech (discours) ou Recipe (recette), spécialisés respectivement dans la récitation de poèmes, la réalisation d’un discours ou l’énumération des étapes d’un tutoriel.

Pour activer la voix sur ChatGPT, procédez comme suit :

Ouvrez l’application

Appuyez sur Paramètres (options)

Sélectionnez Nouvelles fonctionnalités

Choisissez le type de voix que vous souhaitez utiliser

Comment envoyer des images à ChatGPT

Poursuivons avec les images. Leurs utilisations sont très variées, car nous pouvons résoudre un problème en photographiant une équation, prendre une photo des étagères du réfrigérateur pour qu’il nous suggère ce que nous pourrions dîner, ou lui montrer un graphique pour qu’il l’analyse, et ainsi tirer encore plus parti de ses compétences en matière d’Excel. Tout comme l’option vocale, cela n’est disponible que dans l’application pour Android et iPhone.

Voici comment envoyer une photo à ChatGPT :

Ouvrez l’application

Appuyez sur le bouton de la photo

Prenez une photo ou choisissez-en une dans la galerie

dans la galerie Envoyez-la et posez-lui une question à ce sujet

à ce sujet (Facultatif) Utilisez l’outil de dessin pour lui indiquer quelque chose

Les possibilités de communication par texte et d’analyse d’images sont uniquement disponibles pour ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4, sur lesquels nous vous avons déjà expliqué comment les utiliser sans payer l’abonnement mensuel, bien qu’elles soient limitées à ces fonctions. Quoi qu’il en soit, l’IA est de plus en plus capable d’effectuer de nombreuses tâches.

