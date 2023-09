Resident Evil Village arrivera sur iPhone et iPad le mois prochain d’octobre

Le huitième opus numéroté de la franchise sortira sur iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air et iPad Pro fin octobre.

Resident Evil Village arrivera en octobre sur iPhone 15 Pro et iPad

Avec l’annonce des nouveaux iPhone 15, Apple a également surpris ses utilisateurs en confirmant que plusieurs des meilleurs jeux vidéo du marché des consoles et des PC arriveraient sur ses modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Parmi ces jeux, on trouve des propositions telles que le grand Death Stranding ou le prochain Assassin’s Creed Mirage, mais également les deux derniers volets d’une des sagas les plus importantes de Capcom et de l’industrie du jeu vidéo. Nous parlons de Resident Evil.

Les titres en question sont Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake, tous deux annoncés pour arriver sur les appareils Apple au cours de cette même année. En réalité, l’un d’entre eux a déjà une date officielle confirmée. Pour être exact, Village arrivera le 30 octobre sur la série iPhone 15 Pro, ainsi que sur l’iPad, ce qui en réalité la première grande sortie sur ces appareils mentionnés.

Resident Evil Village arrivera le 30 octobre sur iOS et iPadOS

Effectivement, Resident Evil Village arrivera sur iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air et iPad Pro équipés de la puce M1 ou ultérieure le 30 octobre prochain. De plus, il convient de mentionner que le jeu pourra être téléchargé gratuitement, mais ne permettra de jouer qu’aux premières parties de l’aventure d’Ethan Winters sans aucun coût, car si vous voulez profiter pleinement du jeu, vous devrez passer à la caisse. Plus précisément, le jeu de Capcom coûtera environ 4990 yens (un peu plus de 30 euros au taux de change actuel).

De même, Resident Evil Village sur iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et iPad sera également doté de son extension « Les Winters », le nom du célèbre DLC du jeu, qui sera payant et coûtera 2000 yens (environ 12 euros au taux de change). Ce DLC payant comprend une nouvelle histoire, intitulée « Restes de Rose », mettant en vedette la fille d’Ethan Winters, Rose; il propose également un mode « Ordres supplémentaires des Mercenaires », qui offre de nouveaux personnages et environnements; et un mode permettant de jouer à la troisième personne.

En conclusion, il convient de mentionner que Resident Evil 4 Remake n’a pas encore de date de sortie officielle sur iPhone, iPad et Mac, mais est toujours prévu pour 2023. Il sera également disponible sur iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air et iPad Pro avec la puce M1 ou ultérieure, et aura un prix de 7990 yens (environ 50 euros), tandis que son tout nouveau DLC, « Separate Ways », coûtera 1000 yens (environ 6 euros).

