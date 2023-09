Huawei MatePad Pro 13,2 : une tablette bestiale avec écran OLED flexible et processeur Kirin 9000s

La Huawei MatePad Pro 13.2 est la nouvelle tablette du fabricant asiatique : design signé Kirin 9000s, écran OLED flexible et une batterie énorme.

La nouvelle Huawei MatePad Pro 13.2 est la tablette qui souhaite rivaliser avec l’iPad Pro d’Apple.

Le secteur des tablettes a connu un regain d’intérêt ces dernières années. Les fabricants tels que Huawei, Samsung, Xiaomi et OPPO ont contribué à offrir aux utilisateurs un plus grand choix d’options. La nouvelle Huawei MatePad Pro 13.2 est la dernière arrivée sur ce marché et elle présente des caractéristiques des plus intéressantes.

Cette nouvelle Huawei MatePad Pro 13.2 remplace la MatePad Pro 12.6 présentée en 2021. Parmi ses principales nouveautés, on trouve l’augmentation de la taille de l’écran ainsi que l’utilisation de la technologie OLED. Ce n’est pas tout, en réalité, elle intègre le nouveau processeur Kirin 9000s que l’on retrouve également sur les Huawei Mate 60.

Huawei MatePad Pro 13.2 : toutes les informations

Huawei MatePad Pro 13.2 Caractéristiques Dimensions 5,5 millimètres d’épaisseur Poids 580 grammes Écran OLED flexible de 13,2 pouces

2 504 x 2 880 pixels

144 Hz

1 800 nits de luminosité

Format 3:2 Processeur Kirin 9000s RAM 12/16 Go Système d’exploitation HarmoyOS 4.0 Stockage 256/512 Go et 1 To Caméras Arrière :

13 MP + 8 MP

Avant :

16 MP ToF Batterie 10 100 mAh

Charge rapide 88W Autres Wi-fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1

Dernier processeur avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Parmi les principales caractéristiques de la Huawei MatePad Pro 13.2, on trouve ses spécifications techniques. L’intégration du Kirin 9000s garantit une puissance suffisante pour faire face à n’importe quel jeu ou application nécessitant une certaine puissance. De plus, elle dispose d’une batterie de grande capacité. Les 10 100 mAh sont accompagnés d’une charge rapide de 88W, capable, selon Huawei, de recharger la batterie de 0 à 100 % en seulement 65 minutes.

Les spécifications de la Huawei MatePad Pro 13.2 font d’elle une concurrente de l’iPad Pro, d’autant plus qu’elle est livrée avec la troisième génération du M-Pen de Huawei. Ce stylet dispose de jusqu’à 10 000 niveaux de pression, ce qui le rend utile pour le dessin. De plus, son design rappelle celui de l’Apple Pencil de deuxième génération, ce qui offre des informations sur son ergonomie.

Disponibilité et prix de la Huawei MatePad Pro 13.3

La Huawei MatePad Pro 13.2 sera mise en vente le 28 septembre de cette année. Cependant, on ne sait pas encore si elle arrivera en France. Il faudra être attentif pour connaître les prix auxquels elle sera proposée sur la péninsule, sachant que le modèle de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera vendu au prix de 710 dollars.

