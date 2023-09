Une des plus grandes bêtes Xiaomi bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 610 euros

Vous avez l’opportunité d’obtenir un smartphone haut de gamme spectaculaire, un téléphone portable qui a tout.

Une des plus grandes bêtes jamais créées par Xiaomi bénéficie d’une remise sur AliExpress, mais seulement pour une durée limitée. Vous pouvez ramener chez vous le Xiaomi 13 Pro avec une réduction alléchante de 610 euros, c’est un achat incroyable. En plus de cela, vous bénéficierez également d’une expédition sécurisée et gratuite, vous n’aurez à vous soucier de rien.

Peu importe le type d’utilisateur que vous êtes, tout ce que vous recherchez sera dans ce Xiaomi. Le monstre chinois arrive avec une fiche technique complète, il ne laisse rien échapper et est capable de rivaliser avec les meilleurs smartphones du monde Android. N’oubliez pas qu’il est toujours vendu à 1 399 euros dans le store officiel de Xiaomi, le prix d’AliExpress n’a pas de rival.

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone portable Xiaomi

Le devant du téléphone chinois ne vous laissera pas indifférent, il est occupé par un immense écran OLED de 6,73 pouces, avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Nous avons affaire à l’un des meilleurs écrans de l’année, une véritable prouesse d’ingénierie qui déborde de couleur et se déplace en souplesse.

Sous son châssis vit un véritable monstre, le puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. C’est une puce qui vous permettra de faire fonctionner n’importe quel jeu ou application à pleine puissance. Avec ce Xiaomi 13 Pro, vous n’aurez aucun manque, c’est un véritable prodige qui maintiendra son niveau pendant des années. De plus, il est accompagné d’impressionnants 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage…

Tout smartphone haut de gamme digne de ce nom doit être équipé d’un bon appareil photo. C’est le cas de ce Xiaomi, qui dispose de 3 capteurs sur sa belle face arrière. Il exploite au maximum son appareil photo principal de 50 mégapixels, son grand-angle et son objectif téléobjectif. Vous obtiendrez des photos de haut niveau dans presque toutes les situations.

Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter, vous pouvez ramener chez vous l’une des plus grandes bêtes créées par Xiaomi et profiter d’une belle remise. Vous volerez chaque jour dans n’importe quelle tâche, vous profiterez pleinement de votre contenu préféré et vous pourrez prendre des photos de très grande qualité. La remise n’est disponible que pour une durée limitée, je n’y réfléchirais pas trop.

