Samsung Galaxy Buds FE: principales caractéristiques divulguées des nouveaux écouteurs pas cher de Samsung

Les Samsung Galaxy Buds FE confirment leur design et leurs spécifications après avoir été révélés sur le site web de Samsung en Argentine.

Les nouveaux Samsung Galaxy Buds FE en couleur noir

Après avoir célébré il y a quelques mois le Galaxy Unpacked lors duquel ont été dévoilés les nouveaux Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, Samsung prépare maintenant un nouvel événement pour le mois prochain au cours duquel sera présenté son nouveau fleuron abordable, le Galaxy S23 FE, ses nouvelles tablettes pas cher, les Galaxy Tab S9 FE et S9+ FE, ainsi que ses nouveaux écouteurs sans fil pas cher, les Galaxy Buds FE.

En ce qui concerne ces derniers, si il y a quelques semaines nous vous avons montré leurs premières images réelles, une nouvelle fuite confirme les principales caractéristiques des écouteurs les plus abordables de la série Galaxy Buds.

Voici tout ce que nous savons sur les nouveaux Samsung Galaxy Buds FE

Comme nous pouvons le lire sur le site SamMobile, les Samsung Galaxy Buds FE sont apparus, pendant une courte période, sur la boutique officielle de Samsung en Argentine, confirmant leur design et leurs principales caractéristiques.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, les Galaxy Buds FE seront disponibles en deux couleurs : blanc et noir, et auront une annulation active du bruit (ANC) et une autonomie de jusqu’à 30 heures de batterie sans cette annulation du bruit activée.

Cette même fuite confirme également que les Samsung Galaxy Buds FE disposeront du Bluetooth 5.2 pour se connecter à n’importe quel appareil Android, mais ne précise pas quel type de codecs ces nouveaux écouteurs sans fil prendront en charge, et qu’ils auront le mode ambiant, le changement automatique, et seront compatibles avec Bixby et SmartThings Find, une fonctionnalité qui vous permettra de les trouver en cas de perte.

De plus, le site web de Samsung en Argentine nous montre également le design final des Galaxy Buds FE, lequel, comme cela avait été fuité précédemment, sera aussi ergonomique que celui de ses grands frères, les Galaxy Buds et les Galaxy Buds+, grâce à des embouts d’ailes plus grands qui dépassent du corps de l’écouteur.

Enfin, cette fuite confirme que l’étui de charge des Galaxy Buds FE sera similaire à celui des Galaxy Buds plus avancés, avec une forme carrée et arrondie et un port USB de type C à l’arrière pour le charger, ainsi que deux voyants LED qui indiquent l’état de charge de la boîte, un à l’extérieur et un à l’intérieur de celle-ci.

