Un des meilleurs RPG du Play Store peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures.

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs jeux RPG pour Android gratuitement.

Si vous êtes fan des jeux de rôle pour Android, ne manquez pas l’occasion de tester Evertale sans payer un centime

La Google Play Store regorge de jeux en tout genre, gratuits et payants, mais de temps en temps, les développeurs de ces derniers nous offrent certains de leurs créations gratuitement pendant un temps limité. Aujourd’hui est l’un de ces jours, car vous pouvez télécharger l’un des meilleurs RPG pour Android complètement gratuitement, mais seulement pendant quelques heures.

Il s’agit d’Evertale, un jeu de rôle pour Android qui compte déjà plus de cinq millions de téléchargements et qui a l’une des meilleures évaluations de ce type de jeux sur le Google Play Store, 4,7 sur 5, basé sur plus de 480 000 avis d’utilisateurs.

Evertale est gratuit pour une durée limitée

Evertale est un jeu de rôle en monde ouvert situé dans un monde fantastique où vous devrez capturer, entraîner et faire évoluer plus de 180 monstres et héros pour former une armée capable de libérer le monde d’Erden d’une ancienne malédiction appelée Pandémonium, un voile de mal qui apparaît tous les 100 ans.

Dans ce jeu, vous pourrez voyager à travers les 6 régions d’Erden, chacune étant dotée de ses propres monstres uniques à capturer, et vous pourrez obtenir des armes légendaires, des accessoires et de l’équipement pour améliorer vos héros et ainsi vaincre vos ennemis.

De plus, Evertale dispose d’un mode hors ligne pour jouer sans connexion Internet et d’un mode coopératif qui vous permet de participer à des ligues PvP en temps réel et de former des communautés avec d’autres joueurs pour découvrir de nouveaux objets exclusifs pour vos héros et vos monstres.

Evertale est un jeu RPG qui a normalement un prix de 0,50 euro, mais, au cours des prochaines heures, il peut être vôtre totalement gratuitement. Ce titre est compatible avec tout appareil Android ayant une version égale ou supérieure à Android 5.1 et contient certains éléments débloquables via des achats intégrés allant de 1,19 euro à 119,99 euros.

Google Play | Evertale (0,50 euro Gratuit)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :