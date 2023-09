Une vidéo dévoilée dévoile toutes les nouveautés photographiques des Google Pixel 8

Toutes les nouveautés des caméras du Google Pixel 8 et du Google Pixel 8 Pro ont fuité, permettant de voir le travail de Google pour le lancement de sa gamme haut de gamme.

Les nouveautés des caméras du Google Pixel 8 et du Google Pixel 8 Pro dévoilent: Night Sight pour la vidéo, meilleure stabilisation par IA et bien plus encore

Toutes les nouveautés de la photographie du Google Pixel 8 ont fuité dans une vidéo. Au cours des dernières semaines, les rumeurs et les fuites concernant les nouveaux terminaux de Google ont augmenté. En réalité, aujourd’hui, on a pu voir toutes les caractéristiques et le prix des nouveaux Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro. Maintenant, c’est le tour des nouveautés photographiques.

Améliorations à la fois en photographie et en vidéo pour le Google Pixel 8. La vidéo, publiée par 91Mobiles et réalisée par Kamila Wojciechowska, une professionnelle spécialisée dans la collecte d’informations sur les dispositifs technologiques, montre tout ce que Google a préparé pour la section des caméras de son nouveau téléphone haut de gamme.

Toutes les améliorations en photographie et vidéo du Google Pixel 8 ont fuité

Le Google Pixel 8 Pro aura des caractéristiques exclusives en raison de sa configuration de caméras. La fonctionnalité principale pour le mode vidéo sera les commandes professionnelles ou « Mode Pro », ce qui permettra de régler des paramètres tels que le temps d’exposition, l’ISO ou l’ouverture de l’objectif. Il serait intéressant que Google ajoute également ces commandes à l’application de l’appareil photo afin de pouvoir en profiter au maximum.

Real Tone, Astrophoto, Super Res Zoom et nouveautés dans l’éditeur de magie. Ce ne sont pas de nouvelles fonctionnalités en tant que telles, mais des améliorations techniques ont été observées dans toutes ces fonctionnalités. De plus, les fonctionnalités alimentées par l’IA fonctionnent maintenant mieux. Le meilleur exemple en est l’éditeur de magie qui permet désormais de changer le visage d’une personne par un autre pour que toutes les photos soient correctes.

Améliorations vidéo pour le Pixel 8 Pro et le Pixel 8. Il y a aussi des nouveautés pour la section vidéo de la nouvelle famille d’appareils Google. « Video Boost » est la première de ces nouveautés, son principal rôle est de rendre les vidéos beaucoup plus stables, même dans des situations complexes avec des mouvements de caméra qui entravent la visibilité.

Le mode Astrophoto arrive en vidéo. Jusqu’à présent, cette sorte de mode nuit pour capturer les étoiles n’était disponible que pour les photos. Maintenant, il pourra également être utilisé pour enregistrer des vidéos, ce qui rendra les nouveaux Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro plus polyvalents car ils pourront être utilisés dans des situations de faible luminosité comme les concerts ou les intérieurs.

Google a de grands projets pour les caméras du Google Pixel 8 et du Pixel 8 Pro. Les spécifications et le prix des deux appareils ont fuité, il ne reste plus qu’à attendre que Google annonce la date de sortie de ces nouveaux terminaux pour vérifier que toutes les rumeurs sont réelles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :