Une nouvelle suite de Star Wars Jedi est actuellement en développement, comme l’a confirmé Cameron Monaghan

L’acteur qui incarne Cal Kestis, le protagoniste de Star Wars Jedi, a confirmé qu’EA et Respawn travaillent déjà sur le troisième jeu de la saga.

Star Wars Jedi 3 est déjà en développement, selon l’acteur de Cal Kestis

Comme vous le savez certainement, les amateurs de jeux vidéo, cette année 2023 est mémorable dans le domaine, grâce au grand nombre de sorties de haute qualité. Parmi tous ces jeux qui nous ont enchantés cette année, nous pouvons trouver la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, c’est-à-dire Jedi: Survivor, le jeu d’Electronic Arts développé par Respawn Entertainment, qui a une note moyenne de 85 sur Metacritic. Maintenant, il semble que nous puissions parler d’ à l’horizon.

Sans aucun doute, malgré quelques problèmes de performances lors de sa sortie, Star Wars Jedi: Survivor est l’un des grands jeux d’aventure et sa suite, la troisième livraison de la saga, est déjà l’une des plus attendues. Comme nous l’avons dit, cette troisième partie a déjà été confirmée, bien que ce ne soit ni EA ni Respawn qui l’aient révélé, mais l’acteur qui incarne Cal Kestis, le protagoniste de la série.

L’acteur qui incarne Cal Kestis a confirmé le développement de Star Wars Jedi 3

Exactement, nous parlons de Cameron Monaghan, qui est célèbre pour plusieurs de ses rôles et l’un d’entre eux est celui de Cal Kestis dans Star Wars Jedi. L’acteur était présent à la Comic-Con 2023 d’Ocala et il a été interrogé sur les projets sur lesquels il travaille, et il a affirmé ce qui suit : « Nous travaillons sur la troisième [partie de Star Wars Jedi] et nous sommes en train de le faire. C’est une grande entreprise et il y a eu quelques discussions jusqu’à présent. Mais nous espérons que, lorsque tout sera dit et fait, nous serons capables de faire quelque chose de vraiment génial pour vous à nouveau« .

Cameron Monaghan, évidemment, n’a pas pu donner plus de détails, et il y aura probablement peu de choses à détailler, car cette troisième livraison doit être dans ses premiers stades de développement. Il convient également de mentionner que cela ne devrait pas nous surprendre, bien que cela ait une valeur de confirmation, car Respawn et EA ont déjà affirmé leur intention de continuer la saga avec comme protagoniste Cal Kestis. En réalité, nous pouvons dire que cette nouvelle suite ne comptera pas sur le réalisateur de ses précédentes livraisons, Fallen Order et Survivor, puisque Stig Asmussen a récemment quitté le studio.

Enfin, il convient de mentionner que Star Wars Jedi: Survivor est encore loin de terminer son parcours, car le jeu est annoncé pour sortir sur PS4 et Xbox One (le jeu est sorti exclusivement sur PS5, Xbox Series X|S et PC), mais n’a pas de date de sortie, bien qu’il soit prévu que nous puissions en savoir plus à ce sujet en 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :