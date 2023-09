Xiaomi a déjà prêt les premières versions stables de MIUI 15 : ce sont les quatre premiers téléphones compatibles

Il est clair que moins de mois restent avant que nous puissions connaître la mise à jour tant attendue de MIUI 15, une version qui sera probablement présentée aux côtés des Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 en Chine au cours du mois de novembre prochain et qui est déjà prête dans sa version stable pour certains équipements où elle pourra être appréciée dès le début.

Et c’est précisément ce que nous avons pu confirmer grâce à l’équipe Xiaomiui, car ils ont découvert à travers les serveurs de Xiaomi que la marque a déjà préparé plusieurs mises à jour stables vers MIUI 15 pour des dispositifs qui n’ont pas encore été officiellement présentés mais qui le seront très bientôt.

Le meilleur de Xiaomi et de Redmi arrivera dès le départ avec MIUI 15

Comme nous vous le disions, ces équipements dont nous allons vous parler seront les premiers Xiaomi à pouvoir profiter de l’installation intégrale de MIUI 15 en usine, nous n’aurons pas besoin d’une mise à jour ultérieure ni même de loin. Bien sûr, d’autres mobiles récemment présentés comme les Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro ou Redmi Note 13 5G pourront également en bénéficier, mais il faudra attendre pour l’instant.

Dans ce cas, ces appareils correspondent aux Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14, POCO F6 Pro et POCO F6 comme nous l’avons mentionné, tous ces équipements que nous n’avons pas encore pu connaître. Bien sûr, concernant les POCO F6 Pro et POCO F6, nous pouvons également ajouter leurs variantes chinoises qui seront intégrées à la famille des Redmi K70, mais ce sont des mises à jour qui n’affecteront pas le marché mondial et européen car ils sont des modèles exclusifs d’Asie.

Par conséquent, il ne reste plus qu’à attendre que Xiaomi nous présente tous ces téléphones pour pouvoir expérimenter le fonctionnement de MIUI 15 dès le début, même si on peut dire que ce système arrivera également sur de nombreux autres smartphones qui sont présents sur le marché depuis plus longtemps, ce que nous espérons se produira le plus tôt possible.

Source | Xiaomiui

